Pat Graham reflexiona sobre la Polaroid y el instante fotográfico

El centro cultural provincial María Victoria Atencia (MVA) acoge desde ayer hasta el próximo 5 de enero la exposición del fotógrafo Pat Graham Pasado perfecto, que se basa en fotografías polaroids y está comisariada por el propio Graham. En ella se dan cita creadores de la escena alternativa estadounidense vinculados al diseño editorial, al skateboarding, el street art y la música, según informó este viernes en rueda de prensa el diputado de Cultura, Víctor González, junto al comisario de la muestra, el propio artista.

Este fotógrafo ha pasado gran parte de su vida retratando a gente, documentando cosas e inmortalizando lugares con varias cámaras Polaroid. Esta modalidad de fotografía le resulta "muy especial" puesto que es "un reflejo inequívoco del momento capturado y, al mismo tiempo, se convierte en un recuerdo físico de aquel instante único".

De hecho, el fotógrafo conoció en 1997 a Melanie Standage, su futura esposa y colaboradora, gracias a este modelo de cámara. La unión de sus viejas Polaroids con las nuevas fotos que hicieron conjuntamente fue la base de la primera exposición Past Perfect en 2004, un proyecto que se convirtió en un éxito y obtuvo críticas muy positivas tanto a su paso por Londres como en su desembarco en Washington DC, las respectivas ciudades de los artistas.

Del mismo modo que sus fotografías se unieron para dar forma a aquella primera muestra, Graham pensó en aplicar el mismo concepto a un grupo más numeroso de fotógrafos. El artista se puso en contacto con algunos de sus fotógrafos favoritos y también con amigos que utilizaban esta técnica y les pidió una serie de imágenes que reflejasen algún aspecto destacado de la individualidad, de la cultura pop, de la música, del skate, del surf o del deporte, pero siempre buscando un detalle especial que lo hiciera único.

Y así ha surgido la nueva exposición, que en palabras del propio Graham se trata de "una representación del espíritu y del momento en que esas imágenes únicas fueron capturadas, con sus grandes virtudes y sus bellas imperfecciones".

La exposición contó también con un taller gratuito impartido por el propio Graham sobre el uso del formato Polaroid. Un total de 12 personas participaron en esta formación, que tuvo lugar el pasado 15 de noviembre en el Centro Cultural MVA, y en la que Graham exploró el concepto de crear fotos instantáneas que representan algo físico en la presencia.

Pat Graham ha trabajado con artistas de la talla de la cantante Amy Winehouse, o bandas de rock como Fugazi, The Smiths, Wilco, Sonic Youth y The Pixies, y en revistas de prestigio como Rolling Stone o New Musical Express.

La muestra se podrá visitar, con entrada libre, en horario de lunes a viernes de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00. Los fines de semana y festivos permanecerá cerrada.