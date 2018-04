"Peor que los políticos corruptos es la gente que los vota"

Antonio de la Torre es Manuel Gómez Vidal, un político con carisma y futuro que lleva años enriqueciéndose con dinero público. Esta es la historia de El Reino y de muchas personas más.

-¿Cómo te has prepeparado para para ser un político corrupto?

-Antes del rodaje, hemos hablado con diversas personas del mundo de la política, que no te puedo mencionar por pudor y respeto. A todas ellas he acabado entendiéndolas. Hemos hablado de la vida y he acabado pensando que podrían ser mis amigas.

-La simpatía no repele la culpabilidad.

-Es curioso, hubo alguno que me dijo que no era consciente de que estaba cometiendo un delito. Creo que la realildad es un punto de vista y que la construyen los vencedores. Los criterios morales son permeables y hay que tener en cuenta el factor humano.

-Pero la corrupción es una realidad y un delito.

-El concepto de delito varía de un contecto u otro. Es ta fácil como que yo tenga el poder y cambie una ley y lo que antes era delito ya no lo es. Sí, el delito es un delito y está mal pero peor que los corruptos políticos es la gente que vota a los políticos corruptos o los que dicen que no le interesa la política. Hay que hablar más de todo esto.

-¿En la piel de quién te habría gustado meterte?

-Es imposible decir un nombre. Me fascina desde Mariano Rajoy hasta Pedro Sánchez. Cualquier personaje que se vea tentado por el poder.

-¿España es un país corrupto? -El ser humano es corrupto. Tenemos pendiente una educación sentimental, en valores. La corrupción solo se va a superar cuando el ser humano se mire como especie y no como individuo.

-La actualidad nos lleva por una senda completamente opuesta.

-Yo cada vez pienso menos en España y más en términos globales. Por eso no entiendo la independencia de Cataluña, el debate territorial no me interesa. Urge la creacion de los EEUU de la humanidad, romper fronteras. Es indecente que un ser humano siga pasando hambre, esto es la gran revolución y el mayor problema son las necesidades básicas.

-¿Cómo puede jugar con esto el cine?

-Solo las películas que hablan del mundo en que vivimos deben ser filmadas.