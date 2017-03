Pepe Bao: "Al panorama musical español le falta creatividad"

El bajista Pepe Bao, considerado uno de los de mayor bagaje musical y experiencia de España, lamenta que en el panorama musical español falta "mucha creatividad" por la aparición de las redes sociales y ha lamentado que se ha perdido "la esencia del callejeo para aprender". Pepe Bao, nacido en Ferrol (A Coruña) pero criado y afincado en Málaga, por lo que dice ser "gallego de nacimiento pero andaluz de adopción", considera que internet "ha hecho mucho daño porque las redes sociales quitan creatividad". El bajista afirma que hace muchos años "cada uno tenía su identidad, pero ahora todos tocan muy bien pero no sabes distinguirlos, por lo que se ha perdido un poco el callejeo, es decir, aprender sin medios". "Yo era muy heavy metal, era rockero total pero al final empecé a tocar con gente de rumba en Barcelona y empecé a trabajar como profesional del bajo, siempre me he movido mucho y nunca he perdido la ilusión", señaló.

El músico valoró que España es una tierra "de buenos bajistas y buenos músicos y ahora se están uniendo una invasión de músicos de Sudamérica, que vienen con un buen nivel". Catalogado como uno de los nombres más relevantes en la historia del bajo moderno de España y uno de los bajistas más venerados de nuestro país con una dilatada y exitosa trayectoria, Pepe Bao entiende que esta profesión "te tiene que gustar, no es sólo tocar sino los viajes, el trato con la gente ... muchas horas de cansancio y encima debes estar concentrado para dar lo máximo en el escenario". El bajista ha tocado con multitud de artistas y grupos como Raimundo Amador, Manolo García, Obús, Barón Rojo, Medina Azahara, Obús, El Barrio o Remedios Amaya, de lo cual está muy agradecido. "Cada día aprendo algo más, hay que luchar y si no sales por la televisión tienes que buscarte la vida por otro lado como las salas o los clubes, que también se los están cargando".