El actor Pepón Nieto quiere volver a estar a la altura en Mérida

El actor malagueño Pepón Nieto regresa a Mérida tres años después de triunfar como Fanfa en El Eunuco y aseguró que es emocionante volver con La comedia de las mentiras, aunque teme no estar a la altura de la obra anterior y decepcionar al público.

Pepón estaba "deseando" actuar de nuevo en el Teatro Romano, que, en su opinión, es "el más maravilloso que tiene este país", además con la "suerte" este año de poder estar dos semanas, del 9 al 15 y del 18 al 20 de agosto para "disfrutar del teatro, de la gastronomía y de lo bien que se está en Mérida". Además, destacó que repetiría esta experiencia siempre que lo llamasen, ya que actuar entre las piedras milenarias de Emérita Augusta, con un aforo de 3.000 personas, es "una sensación mágica que hasta que no la vives, no sabes cómo es".

Pepón Nieto (Málaga, 1967) interpreta a Calidoro, un esclavo fiel y avispado que ha cuidado y ha visto crecer a los hermanos Hipólita y Leónidas. "Solo me ha faltado darles la teta", dijo el actor malagueño. Calidoro se ve obligado a urgir todo tipo de enredos para ayudar a estos hermanos a conseguir el amor de Tíndaro y Gimnasia y lo hace a través de la mentira, un recurso que está muy presente durante toda la obra y en todos los personajes, aunque él se lleva la palma en un intento constante de que "la sangre no llegue al río".

El malagueño dijo que no se siente identificado con su papel. "Calidoro -relató- es un embustero nato y yo no lo soy", pero eso sí, "es muy leal, muy fiel y quiere mucho a las personas con las que está, y a mí eso me gusta e intento ser así", según explicó.

El reparto de La comedia de las mentiras lo completan su amigo Paco Tous, que encarna al general macedonio Degollus; y María Barranco, quien se estrena también en Mérida con el papel de Cántara; acompañados por Canco Rodríguez como Tíndaro, Angy Fernández en el papel de Hipólita, Raúl Jiménez como Leónidas y Marta Guerras, que interpreta a Gimnasia.

"En este equipo hay mucha emoción, muchas ganas y mucho nervio de debutar en Mérida", señaló Nieto, tras especificar que él es el único de los actores de esta comedia que ha participado en ediciones anteriores del Festival Internacional de Teatro Clásico.

Pepón ha trabajado en varias ocasiones con Paco Tous y también con el director de esta obra, Pep Antón Gómez, con quien aseguró formar "casi una compañía", pues trabajan juntos desde hace 10 años. "El director del festival, Jesús Cimarro, nos propuso hacer otra comedia tras el éxito de El Eunuco y nos pusimos a trabajar", relató el malagueño. La comedia de las mentiras, un trepidante vodevil clásico, pretende llenar de risas el mayor teatro de España con una historia de enredos al más puro estilo del comediógrafo romano por excelencia, Tito Maccio Plauto. Después del verano, Pepón Nieto continuará de gira con esta obra que ya tiene prevista "muchos bolos", según el actor.