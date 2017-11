Pere Gimferrer, Premio García Lorca por la "renovación constante" de su poesía

El escritor Pere Gimferrer obtuvo ayer el Premio Internacional de Poesía Ciudad de Granada Federico García Lorca, dotado con 20.000 euros, en su decimocuarta edición, cuyo jurado ha destacado "la universalidad de su poesía" y su "renovación constante" en el último siglo en los ámbitos español y europeo. El autor, nacido en Barcelona en 1945, destaca por su amplitud y capacidad para "conectar mundos antes no incorporados a la literatura", según recoge al acta del jurado, al que dio lectura la concejala de Cultura de Granada, María de Leyva.

"Su escritura abre espacios y territorios insólitos y nuevos en la literatura española, abre nuevos faros, puertas y luces para muchos de los que vinimos después", indicó el también poeta y crítico literario, Antonio Lucas.

"A García Lorca le he citado muchas veces y he escrito sobre su relación con Barcelona y Cataluña", señaló el propio Pere Gimferrer. Del poeta granadino, los libros que más le han influido son Poeta en Nueva York y Bodas de sangre, "Siempre se tiene que releer, y no dejarlo de leer nunca", afirmó sobre Lorca Gimferrer, quien señaló igualmente: "Estoy muy contento y muy honrado por este premio".