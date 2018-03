Pérez-Reverte vuelve a las librerías con 'Los perros duros no bailan'

Los perros duros no bailan es el título del nuevo libro de Arturo Pérez-Reverte que saldrá a la venta el próximo 5 de abril, una novela negra sobre las aventuras de un perro en un mundo diferente al de los humanos. Publicada por Alfaguara, esta nueva propuesta narrativa de Pérez-Reverte refleja un mundo "donde rigen las mejores reglas -lealtad, inteligencia y compañerismo- y están desterradas toda corrección política o convención social. Un mundo en el que a veces hay clemencia para los inocentes. Y justicia para los culpables", indica la editorial en un comunicado.

"Nací mestizo, cruce de mastín español y fila brasileña. Cuando cachorro tuve uno de esos nombres tiernos y ridículos que se les ponen a los perrillos recién nacidos, pero de aquello pasó demasiado tiempo. Lo he olvidado. Desde hace mucho todos me llaman Negro", señala el protagonista de esta novela negra. Los perros del barrio llevan días sin saber nada de Teo y de Boris el Guapo y sus colegas presienten que detrás de su desaparición hay algo oscuro.Todos ellos sospechan que lo ocurrido no puede ser nada bueno, algo que sabe el Negro, luchador retirado con cicatrices en el hocico y en la memoria. Para él es cuestión de instinto, de la experiencia propia de un superviviente. sobrevivie