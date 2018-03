Petros Márkaris: "La crisis griega necesita un milagro para encontrar solución"

El escritor griego Petros Márkaris alentó ayer a los jóvenes a luchar contra las injusticias sociales y les ha pedido que "no se rindan, aun cuando piensen que no hay solución".Conocido por sus novelas policiacas protagonizadas por el comisario Kostas Jaritos, Márkaris aseguró que no cree que los políticos sean capaces de resolver la crisis griega, pues esta solo puede solucionarse "con un milagro". Además, el escritor matizó que la lucha por la justicia no se consigue únicamente con manifestaciones ciudadanas, sino que "lo más importante es esclarecer la realidad que se intenta esconder a diario".

El autor, que participó en Santa Cruz de Tenerife en un coloquio sobre novela negra con alumnos de institutos dentro del Festival Tenerife Noir, consideró que la juventud es quien se debe encargar de conseguir la igualdad en los derechos. Márkaris, que admitió que no tenía pensado continuar informando sobre la crisis de su país, señaló que las situaciones sociales que le hacen enfadar son las que le inspiran para crear sus relatos. "Vivimos en una época en la que el crimen se ve como algo legal, los delincuentes están libres en una sociedad que se lo permite", manifestó. El autor admitió igualmente que el género narrativo que utiliza en sus obras, la novela negra, es ideal para entrelazar la crítica política con las historias artísticas, una técnica que la aprendió de Manuel Vázquez Montalbán."Dejar de escribir sería como un suicidio", afirmó Márkaris, quien señaló que, aunque la literatura no puede cambiar el mundo, lo que tiene que hacer un escritor "es poner las preguntas correctas y hacer pensar al lector".

Márkaris ha dedicado su vida a las letras, su recorrido como literato empezó como traductor de obras de teatro y luego ejerció como guionista hasta establecerse en Atenas como escritor profesional. Sobre la creación del comisario de policía Kostas Jaritos y su familia, protagonistas de sus novelas, el novelista comentó que estos personajes se le ocurrieron en la década de los noventa, mientras escribía el guión de la serie de televisión Anatomía de un instante.