Pírrico triunfo: mármol para letraheridos

Los amores oscurosl

Festival de Teatro. Teatro Cervantes. Fecha: 1 de febrero. Dirección: Juanma Cifuentes. Texto: Manuel Francisco Reina. Música: Clara Montes y José Luis Montón. Reparto: Antonio Campos, Alejandro Valenciano y Ángeles Cuerda. Aforo: Unas 300 personas.

Por más que haya costado décadas despojar al teatro español de la retórica inflada, de la pose vana y estéril, de las musas broncíneas y de los arrebatos olímpicos hasta dotar a la escena de la verdad necesaria (la suficiente, al menos, para que el público presente pueda reconocerse en ella), parece que hay gente que no se ha dado cuenta. Los amores oscuros, adaptación de la novela de Manuel Francisco Reina sobre Juan Ramírez de Lucas, reconocido como el último amor de Federico García Lorca, es un montaje que confunde todo el rato poesía con impostura, trascendencia con mármol, emoción con floritura. Resulta bien complicado encontrar un ápice de verdad, pero es que no la hay en parte alguna. De entrada, casi todo el montaje transcurre detrás de una pantalla sobre la que se proyectan imágenes sin mucho sentido y con menos aportación, lo que sirve (además de para ocultar una puesta en escena torpe, pacata y a veces ridícula) para mantener al respetable a raya: aquí no se pide al espectador implicación, complicidad ni diálogo, sino admiración rendida al dios Lorca y al poder absolutorio del amor con la misma eficacia de una estampita de Santa Eulalia guardada en el bolso. No hay vida, sino literatura. Mucha literatura. El autor pone en boca del protagonista expresiones como "niños del ámbito rural" (por no decir niños del campo), "calles preñadas de grisura" (en lugar de calles grises) y otros ripios de mayor calibre seguramente para dejar constancia de que escribe muy bien, cosa que nadie duda. Pero el teatro es vida, no literatura. El problema no es que nadie hable así: lo más grave es que con tanto adjetivo superfluo en la boca, los personajes se sitúan a millas de distancia de cualquiera que se incline a escucharlos. Si se trataba de emular a Lorca, flaco favor le han hecho. Considerar al espectador un letraherido de antemano hace más daño al teatro que el IVA al 21%. Prometer sensibilidad y ofrecer pastiche es aún más doloroso.

Tras la dichosa pantallita, la única acción dramática a tener en cuenta parece ser la de moverse de un lado para otro a mayor o menor velocidad. No hay en todo el montaje un gesto que llegue a significar, lo que ya tiene mérito; pero, eso sí, los personajes deambulan para traer un café (bastantes más veces de las oportunas) o corretean juguetones y enamoradizos sin que haya una pizca de interpretación. Clara Montes canta muy bien, algo que todos sabemos; pero si el director le indicó que debía mover los brazos como si bailara, haría mejor en no hacerle caso (qué difusa y mal aprovechada la presencia del maestro José Luis Montón, tan auténtico y genial en su toque que parecía estar siempre en otra parte). Los amores oscuros tiene, eso sí, una de las escenas más feas (no ya mal dirigida, prescindible y errática: fea) que un servidor ha visto en un escenario, en la que, dentro de la pesadilla de Ramírez de Lucas, un adefesio con peluca rubia termina sodomizado. La escena del encuentro sexual alcanza un patetismo notorio en la bajada de pantalones y luego es fría, pobre y falsa, con menos verdad que una moneda de tres euros. En general, el invento pedía en su estreno diez ensayos más como mínimo, pero es que Antonio Campos se atascó con el texto un tanto más allá de lo admisible. Ante un teatro tan yermo, conservador y evitable sólo cabía pensar en la cerveza de después. Si acaso.