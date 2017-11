'Prometo' de Pablo Alborán ya reina en las listas de ventas como disco de platino

Prometo, el cuarto disco de estudio de Pablo Alborán, se ha posicionado en su primera semana en el mercado español como número 1 tanto en la lista de ventas como en la de los álbumes más reproducidos en plataformas digitales. Así consta en la web de Promusicae a partir de los datos recabados del 17 al 23 de noviembre, según los cuales el debut del malagueño se ha producido tras despachar más de 40.000 copias y, por tanto, alcanzar la categoría de disco de platino.

Por detrás, la lista de ventas recupera Las costuras del alma de El Barrio como número 2 y manda Mismo sitio, distinto lugar de Vetusta Morla al tercer puesto, tras haber alcanzado la semana anterior el número 1. Además de Alborán, solo otra novedad logra entrar al top 10, el directo de la gira The book of souls de Iron Maiden, que se coloca en el séptimo puesto, días después de anunciarse que la banda de rock tocará en verano en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid. El recopilatorio Fitografía de Fito & Fitipaldis baja al cuarto lugar, A un milímetro de ti de Antonio José repite como quinto y Reputation de Taylor Swift cae del tercer puesto al sexto, mientras en las tablas del resto del mundo reina con holgura. Vía Dalma de Sergio Dalma (octavo), Expectativas de Bunbury (noveno) y Grandes éxitos y pequeños desastres de Dani Martín (décimo) completan el top 10. Fuera de los puestos de honor, cabe destacar las entradas al puesto 13 de Sueños y pan de Xoel López, al 30 del disco navideño de Sia, Everyday is Christmas, y al 32 del último recopilatorio de Green Day.