La soprano Raquel Andueza y La Galanía conmemoran Carmina Nova

La soprano Raquel Andueza & el grupo La Galanía conmemoran hoy el XXX aniversario de la Coral Carmina Nova con un concierto a las 20:30 horas en la Sala Unicaja de Conciertos María Cristina. Este recital se enmarca dentro del programa que la Fundación Unicaja y la Coral Carmina Nova han puesto en marcha para conmemorar el trigésimo aniversario de la formación musical. El concierto, bajo el título Yo soy la locura, cuenta con un repertorio de música barroca, con temas basados en la música del siglo XVII, tanto europea como española. Entre las piezas destacan se encuentran Jácara de la Trena, que es una adaptación de un texto de Quevedo y diversas composiciones de músicos como Gaspar Sanz o Jean-Baptiste Lully, según precisó la Fundación Unicaja en un comunicado.

Raquel Andueza, nacida en Pamplona, inició sus estudios musicales a los seis años. Posteriormente, fue becada por el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Londres y amplió su educación en la Guildhall School of Music and Drama de Londres, donde obtuvo el Bachelor of Music con mención honorífica, además de recibir el premio School Singing Prize.

En 2010 fundó junto al tiorbista Jesús Fernández Baena la formación La Galanía, siendo galardonados en 2014 como Mejor Grupo Barroco por la Asociación de Grupos Españoles de Música Antigua. Además, ha actuado como solista en los principales festivales y auditorios de todo el mundo como son París, Madrid, Barcelona, Bruselas, Viena y Praga, entre otros. En 2012 hizo su debut en el neoyorquino Carnegie Hall y en los Proms londinenses. Directores de la talla de William Christie, Fabio Biondi, Emilio Moreno, Pablo Heras-Casado, Jacques Ogg, Monica Huggett, Eduardo López-Banzo, Christina Pluhar, Richard Egarr, Ottavio Dantone, Christian Curnyn, Sir Colin Davis y José Ramón Encinar han contado con ella.