Revelación de Marco Socías

En una entrevista concedida el año pasado a Málaga Hoy, el guitarrista Marco Socías (Málaga, 1966) señalaba: "Por las circunstancias que sean paso desapercibido en Málaga. He hecho muy pocos conciertos aquí, con el Conservatorio Superior no tengo contacto, con la Orquesta Filarmónica he tocado pero hace años que no lo hago, en los ciclos de música que se hacen aquí o cuando se habla de los músicos se me ha obviado... Pero no porque yo ignore a mi ciudad, porque he tocado en más de cincuenta países y el nombre de Málaga va en absolutamente todos mis curriculums, igual que mis profesores malagueños". Ciertamente, en Socías puede confirmarse aquello de que Málaga tiende a comportarse más como madrastra que como madre con algunos de sus hijos de más talento. Tal vez, en el caso de Socías, tenga que ver el hecho de que pase poco tiempo en Málaga dado que desde hace ya varios años trabaja como profesor en San Sebastián: en una ciudad en la que la programación cultural funciona en demasiadas ocasiones a costa de dejarse ver con insistencia en ciertos despachos, la distancia puede significar un pasaporte al olvido, muy a pesar de los éxitos artísticos. La cuestión es que Socías, que comenzó su labor docente con sólo 18 años en el Conservatorio Superior de Málaga (donde se convirtió en catedrático sólo tres cursos después), es uno de los músicos españoles de mayor proyección internacional en su instrumento y atesora ya treinta años de trayectoria como un referente decisivo de las seis cuerdas y el registro clásico en Europa, a tenor de su amplia (y diversa) discografía y de su extensa nómina de conciertos. Por eso, el hecho de que nuestro hombre vuelva a actuar hoy y mañana a las 20:00 en el Teatro Cervantes junto a la Orquesta Filarmónica de Málaga (OFM), dentro de la temporada de abono y con el director Manuel Hernández Silva en la tarima, para la interpretación como solista del Concierto para una guitarra en re mayor de Mario Castelnuovo-Tedesco, constituye un acontecimiento y, también, una revelación: muchos malagueños tienen aquí la oportunidad de descubrir a un músico de alcance extraordinario cuya intuición y virtuosismo han recibido el aplauso de públicos de medio planeta.

España, Portugal, Reino Unido, Irlanda, Italia, Suiza, Francia, Alemania, Austria, Luxemburgo, Holanda, Bélgica, Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia, Rusia, Polonia, Hungría, Grecia, República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Croacia, Turquía, Líbano, Israel, Chipre, Siria, Jordania, Argelia, Angola, Estados Unidos, Canadá, Cuba, Venezuela, Chile, China, Corea y Japón son algunos de los países en los que Marco Socías, nacido en una familia de pianistas (su padre, Horacio Socías, fallecido en 2015, fue el catedrático más joven de España en el instrumento y desarrolló en Málaga una reconocida actividad pedagógica), ha ofrecido sus conciertos. Igualmente, ha actuado en auditorios como el Concertgebouw de Ámsterdam, la Philharmonie de Berlín, el Auditorio Nacional de Madrid, el Konzerthaus de Viena, el Birmingham Concert Hall, el Konzerthaus de Berlín, la Alte Oper de Frankfurt, el Auditorio de Salamanca, el Baluarte de Pamplona, el Kursaal de San Sebastián y el Auditorio Manuel de Falla, entre muchas otros. Ha sido solista en orquestas como la Radio Sinfonie-Orchester de Berlín, la Filarmónica de Rotterdam, la Orquesta Ciudad de Granada, la Orquesta Sinfónica de Galicia, y la Orquesta Nacional de Cuba. Su interpretación del Concierto de Arajuez de Joaquín Rodrigo es especialmente reclamada desde Canadá a Japón, pero Socías ha abierto puertas al diálogo con otras disciplinas como la danza contemporánea (a través del espectáculo Vasos comunicantes) y el teatro Noh. Una de sus últimas comparecencias en Málaga fue en el Teatro Cervantes, junto a la Orquesta Filarmónica y la dirección del entonces titular Aldo Ceccato, para el estreno del Concierto de Gibralfaro de Antón García Abril.

"La labor que se está haciendo en Málaga por los museos es fantástica, pero, en comparación, con la música nos estamos quedando bastante atrás", sostiene. Hoy, tal vez, empieza un nuevo capítulo.