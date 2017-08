Rey Arturo: un mito reinventado

Rey Arturo: La leyenda de Excalibur es la nueva película del aclamado director de cine británico Guy Ritchie (Snatch: cerdos y diamantes, Sherlock Holmes), un largometraje con el que pretende "sorprender" al público por su frescura y su "ritmo inesperado".

Ritchie afirma que se decidió a hacer una nueva versión del conocido y muchas veces contado mito del rey Arturo porque pensó que podía plasmar algo "nuevo". "Quise hacerla de la manera más desafiante y creativa que pudiera", reconoce, algo que el público podrá comprobar a partir de hoy, cuando se estrena en España.

La película narra la historia de Arturo (Charlie Hunnam), un joven pillo criado en las calles de Londonium, actual Londres, que tras conseguir liberar la espada de Excalibur de la piedra en la que se encontraba retenida debe aprender a controlar sus poderes para enfrentarse a su tío Vortigern (Jude Law) y arrebatarle el trono usurpado a su padre.

Se trata de la primera película de la que se espera que sea una saga de hasta seis filmes que cuenten toda la leyenda artúrica y, según explica Ritchie, es por ello que en esta ha querido describir solo una pequeña parte de la historia y no ha incluido en la trama central a algunos personajes muy conocidos como el mago Merlín. "Si llego a contar algo más la gente se iba a confundir. Me pareció buena idea tener a personajes icónicos en la periferia; si no, hubiera sido demasiado", puntualiza.

Además, el cineasta, de 48 años, no descarta dirigir las próximas entregas y afirma no tener miedo a que le encasillen. "No me preocupa que me encasillen si hago todas las películas, lo que quiero hacer es trabajos frescos y creativos", manifiesta.

Ritchie declara que decidió contar con el actor Charlie Hunnam (conocido por protagonizar la serie televisiva Hijos de la anarquía) para interpretar a Arturo porque estaba "muy emocionado con hacer el papel" y porque encontró que se movían "en la misma onda".

Una "onda" en la que también aseguró que se encontraba el exfutbolista David Beckham, pese a las críticas que han rodeado su pequeño cameo en el filme.

Hunnam señala que lo que le pareció "emocionante" del proyecto fue tratar de mantenerse "fiel a la esencia" de la narración del rey Arturo, una historia "ancestral" que califica como "muy buena", pero al mismo tiempo convertirla en algo "distinto y contemporáneo".

Así, afirma que el resultado ha sido un largometraje más "de superhéroes" que "histórico", pero alaba ese género ya que "hoy en día Marvel es lo que manda, es lo que está en boga y sería estúpido intentar luchar contra ello".

Pero, además de entretener, el actor, de 37 años, sostiene que la película tiene un mensaje "sustancial" que es que "cualquiera puede conseguir cualquier cosa". "El miedo es lo que frena a las personas de alcanzar su mejor potencial", opina el británico, que dice que lo que le "fascinó" de la cinta fue que relata ese "viaje colectivo" que todos hacemos para "entender la etimología de nuestros miedos mirando dentro de nosotros mismos para poder superarlos".

Hunnam califica de "increíble" trabajar con Ritchie porque "es muy divertido" pero al mismo tiempo "tiene un sofisticado intelecto", algo en lo que coincide con el otro protagonista de la cinta, Jude Law.

Es la tercera vez que Law trabaja con el director, después de dar vida bajo su batuta al doctor Watson en las dos entregas de Sherlock Holmes.

"Las tres películas que hemos hecho juntos han sido superproducciones, que implican una gran preparación, pero Guy siempre consigue mantener un enfoque espontáneo y colaborativo", declara Law.

El británico, de 44 años, se mete en la piel del malvado Vortigern, "un hombre atormentado y obsesionado con el poder" con el que consiguió "empatizar con su dolor".

El reconocido actor asegura que no le importa interpretar el papel de malo o de bueno en una película, siempre y cuando consiga "hacer al personaje real e interesante".

Law ensalza la película, a la que define como "una mezcla de cuento de hadas, mitología y folclore, todo ello bajo el sello característico de Guy Ritchie".