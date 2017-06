Reyero indaga en los rodajes en España que catapultaron a Eastwood a la fama

En 1964 Eastwood, un actor "de poca representatividad en Hollywood" recibió una oferta para rodar un spaghetti western en España. Su situación personal, casado y con una amante embarazada, y su aún escasa proyección profesional -tenía una serie de televisión- le hicieron dar el salto y ponerse a las órdenes de Sergio Leone para rodar Por un puñado de dólares. A pesar de los impagos permanentes y las dificultades de la producción, regresó a grabar entre Madrid y Almería el resto de la trilogía del dólar, La muerte tenía un precio y El bueno, el feo y el malo. Hasta que tres años después no se estrenó la primera en Estados Unidos no llegó su fama. El periodista Francisco Reyero indaga en esta aventura española en el libro Eastwood. Desde que mi nombre me define, que ayer fue presentado en la Feria del Libro por Juan Antonio Vigar, director del Festival de Málaga. "Es divulgativo, conciso, enormemente documentado, entretenido y fácil de leer", consideró Vigar. Para Reyero, el libro también habla "de la suerte y el destino".