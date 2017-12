Rian Johnson: "Tuve plena libertad para hacer 'Los últimos Jedi"

Rian Johnson, el director y guionista de Star Wars: Los últimos Jedi, la película más esperada del año, dijo que, a pesar de los recientes despidos de realizadores en cintas de la saga, él no encontró restricciones para llevar a la gran pantalla la historia que él mismo creó. "No solo me dieron plena libertad creativa, sino que me alentaron a buscar algo personal en la historia y seguir ese camino", confesó el cineasta de 43 años, a quien Lucasfilm dio plenos poderes para la secuela de El despertar de la fuerza mientras, en los últimos meses, cortaba relaciones con Phil Lord y Christopher Miller (Solo, que se estrenará en 2018) y Colin Trevorrow (Episode IX, que llegará en 2019). "Kathleen Kennedy (presidenta de Lucasfilm) sabe que la trilogía original era muy personal para (su creador) George Lucas. Esa es la razón por la que esas películas tienen tanto corazón y están aún tan vivas. Y estas cintas debían ser lo mismo. Katy es muy consciente de que, si estas historias únicamente eran construcciones mecánicas, no tendrían alma", añadió. "Por eso", continuó, "en Lucasfilm quieren cineastas a los que se les permite indagar y perseguir aquello que perciben como propio dentro de la historia".

En Star Wars: Los últimos Jedi, de estreno el día 15, la saga de los Skywalker continúa con los nuevos personajes, Rey y Finn (Daisy Ridley y John Boyega) uniendo fuerzas con Luke y Leia (Mark Hamill y Carrie Fisher), en una nueva aventura que desvelará antiguos y nuevos misterios.