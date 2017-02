Richard Gere protagoniza una rotunda denuncia del 'american way of life'

El actor estadounidense Richard Gere convirtió ayer el estreno de The Dinner en la Berlinale en un alegato contra el presidente de EEUU, Donald Trump, a partir de una película centrada en la locura y las escisiones fratricidas del american way of life. "Aparentemente somos enfermos mentales. Pero comparado con nuestro presidente actual lo nuestro es un dolor pasajero", ironizó Steve Coogan, compañero de reparto y hermano de Gere en el filme, incluido en la sección a concurso del festival alemán. "Con seguridad yo no estaría en esa comida", le siguió la broma Gere, a la pregunta de un periodista sobre qué le diría al presidente de su país en caso de coincidir con él en una cena a cuatro, como la que plantea el film. Ya más en serio, y transportado a su labor como activista pro derechos humanos -el día anterior había abordado la situación del Tíbet en una reunión con la canciller Angela Merkel-, Gere se permitió un alegato anti-Trump, al que imputó "haber elevado el mensaje de odio" en su país a "lo más alto".

"Trump vincula el término refugiado y terrorista. Y eso hace que ahora muchos estadounidenses crean que es lo mismo", sostuvo el actor ante la Berlinale, donde las críticas al presidente de EEUU. se han convertido en la constante de cada conferencia de prensa. The Dinner, basada en el best-seller de Hermann Koch, plantea una locura que viene de antes que la que ahora representa -para muchos estadounidenses- Trump y que para el director del filme, Over Moverman, remite al pecado original de la guerra civil. "América no ha superado esa guerra fratricida", explicó el realizador, quien con The Dinner regresó a la competición de la Berlinale, tras ganar haber ganado en 2009 con The Messenger el Oso de Plata al mejor guión. The Dinner muestra a esos dos hermanos, Gere y Coogan, y sus respectivas esposas, Laura Linney y Rebecca Hall, tratando de lavar un pecado que no es propio, si no de sus hijos, aunque de alguna manera sí originaron los egocentrismos de cada uno. La cita es en un restaurante más que exclusivo, al que el invita el poderoso senador que interpreta Gere, tal vez menos pragmático e hipócrita de lo que su neurótico, colérico y definitivamente racista hermano da por hecho. El trasfondo es el crimen cometido conjuntamente por el hijo primogénito de cada uno de los dos contra una indigente que duerme en un cajero automático.