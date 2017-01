Rito y sacrificio: la pasión de La Phármaco

Desde hacía algún tiempo barajaba la compañía de danza La Phármaco "producir un espectáculo que resumiera de algún modo lo que somos y lo que hacemos, que fuera al fondo de nuestra manera de ver la danza". Así lo cuenta la directora de la agrupación, la bailarina y coreógrafa malagueña Luz Arcas, quien recuerda que el propio término griego pharmakon remite, en su acepción sanadora, "al chivo expiatorio, la víctima sacrificial": el que es entregado para la salvación del resto, una noción que la teología paulina recogió y consolidó a mayor gloria de la civilización occidental. Para esta aproximación al pharmakon, a modo de viaje a las esencias de la misma danza como expresión vital y artística, la formación ultima su nuevo espectáculo, Miserere. Cuando la noche llegue se cubrirán con ella, cuyo estreno absoluto tendrá lugar el próximo 5 de febrero en el Teatro Cervantes de Málaga. Si bien La Phármaco había celebrado sus últimos estrenos en los Teatros del Canal de Madrid a modo de compañía residente, Arcas considera la puesta de largo en el primer escenario de su ciudad natal "una gran oportunidad tanto como una enorme responsabilidad". Hasta ahora, La Phármaco había presentado sus espectáculos en Málaga en escenarios más reducidos como el Teatro Cánovas o el Teatro Echegaray, donde hace apenas tres meses pudo verse su anterior montaje, Kaspar Hauser. El huérfano de Europa; la apuesta por el Cervantes significa ahora un órdago para el Festival de Teatro en correspondencia con una de las compañías de danza contemporánea más reconocidas y con más atención ganada durante los últimos años en España.

Para Miserere, Luz Arcas ha contado con el resto de ases de La Phármaco: el poeta Abraham Gragera en la dramaturgia y la codirección, Carlos González en la composición e interpretación musical (con un piano y un órgano positivo en directo) y Jorge Colomer en el diseño de la iluminación. Pero si Kaspar Hauser se adentraba en los territorios del solo como registro dancístico, Luz Arcas incorpora aquí nuevas compañeras de viaje para una coreografía colectiva al igual que lo fueron otros trabajos de la compañía, como La voz de nunca, adaptación de Esperando a Godot de Beckett, y la más experimental Chacona. Además de dirigir y coreografiar, Arcas baila junto a otras cinco intérpretes de distintas generaciones: Elena González-Aurioles, Begoña Quiñones, Ana Catalina Román, Raquel Sánchez y Nadia Vigueras; seis mujeres para llevar a escena "el mecanismo humano del pharmakon, la violencia que origina la civilización; por lo tanto, nuestra cultura, y cómo ésta nace del deseo". Bajo la inspiración de Elias Canetti, Jacques Derrida y René Girard, Miserere es "fiesta y jaleo, duelo, liturgia y rito de paso: el cuerpo colectivo como herramienta humana para el mantenimiento del orden, para apaciguar el deseo y reconducir la violencia. El tiempo en que el espacio público o la justicia eran instrumentos civiles que le concernían al cuerpo". La estructura de la obra en tres actos (Viernes: El Sacrificio, Sábado: El Temor y Domingo: La Palabra) revela el alcance de la pasión de La Phármaco. Un rito desde el escenario en el que reconocer(se).

Además de las cinco bailarinas, La Phármaco amplía también sus filas con dos músicos que se unirán en escena a Carlos González: Laura Fernández (voz y percusiones) y Cristian Buades (trombón y percusiones). No menos significativa es la participación de la artista malagueña Virginia Rota, autora de las fotografías y vídeos que completarán la puesta en escena. La Phármaco, recuerdan desde la compañía, "cree que la danza no se limita a una cuestión de géneros ni de estilos, sino que su labor es tratar de hacer visible lo que estaba oscuro y reivindicar la ceremonia escénica como un mecanismo necesario, social y humanista". Un buen puñado de escenarios de medio mundo ya lo han probado. El Cervantes no debía ser menos.