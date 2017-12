Ruta navideña para la OFM

Quien a estas alturas albergue dudas sobre la afición a la música clásica en Málaga no tiene más que echar un vistazo al calendario de actuaciones que su Orquesta Filarmónica (OFM) presenta para su inmediata temporada navideña, con conciertos de diversa índole en distintos espacios y con programas bien variopintos. Pero, más allá de la confirmación de lo ya confirmado, corresponde asumir esta agenda como una oportunidad para que quien no esté familiarizado con el repertorio sinfónico sucumba a la tentación y se deje conquistar: el menú anunciado en las distintas citas comprende obras accesibles, conocidas y, digamos, de sencilladigestión, pero también partituras exigentes y óptimas para que los maestros de la OFM den a probar su valía. El mecanismo de una orquesta tan veterana y a la vez tan prometedora como la Filarmónica se encuentra, en cualquier caso, bien engrasado y capaz de meter mano a retos diferentes con igual soltura. De hecho, la misma OFM participó durante la semana en su propio local de ensayo en la grabación de La Luna de Alejandra, la composición sinfónica del guitarrista flamenco Daniel Casares que ha contado ya numerosas presentaciones en directo y que verá así próximamente la luz como disco bajo la dirección de Arturo Díez Boscovich. A partir de aquí, la ruta navideña de la orquesta se deshace en actuaciones. La primera tendrá lugar este mismo viernes 15 en el Auditorio Edgar Neville a las 20:00, dentro del ciclo la Filarmónica frente al mar: con Francisco J. Martín Jaime en la tarima, la agrupación armará todo un clásico navideño donde los haya, El Cascanueces de Tchaikovsky en una consabida mise en scène para concierto, con la participación de la Escolanía Santa María de la Victoria dirigida a su vez por Narciso Pérez del Campo. Al día siguiente, el sábado 16, y también a las 18:00, la OFM repetirá el mismo programa con exactamente los mismos aliados a modo de concierto extraordinario en el Palacio de la Paz de Fuengirola. La interpretación de El Cascanueces entraña una ocasión familiar para grandes y pequeños, pero también, con permiso de Tchaikovsky, una invitación directa a quienes más recelos, temores y pudor manifiesten a la hora de asistir a un concierto sinfónico: ¿acaso hay alguien sobre la faz de la Tierra a quien no le guste El Cascanueces?

Un cariz distinto encontrará el aficionado que asista el aficionado que asista al Concierto de Navidad (propiamente dicho) de la OFM en el Teatro Cervantes, los días 21 y 22 a las 20:00. La actuación quedará de nuevo consagrada a una sola obra, El Mesías de Haendel pero con la instrumentación creada por Mozart, una variante del célebre oratorio de altísimo interés artístico aunque generalmente apartada de los programas en beneficio del original haendeliano. La batuta quedará en manos de Igor Ijurra, mientras que el apartado vocal corresponderá a la Coral Cármina Nova (dirigida por Diego González) y a los solistas Isabel Monar, Marta Infante, Enrico Iviglia y Thomas Laske. Cabe recordar que Mozart recibió el encargo del diplomático y barón holandés Gottfried van Swieten para que aportara una nueva instrumentación a El Mesías, y tan a pecho se lo tomó el de Salzburgo (incrementó cuerdas y vientos con nuevas secciones, añadió timbales, traspuso arias, intercambió voces solistas y eliminó varias partes del coro) que, más que una versión de Haendel, no pocos musicólogos consideran semejante criatura una obra escrita a cuatro manos.

Con la causa definitivamente ganada para la OFM, será la orquesta la que, como el año pasado, protagonice también el Concierto de Año Nuevo del Cervantes, el 3 de enero a las 20:00, con su titular Manuel Hernández Silva a la batuta, la participación del Coro de Ópera de Málaga (dirigido por Salvador Vázquez) y la soprano malagueña Berna Perles (una valiosa artista en plena proyección a la que conviene seguir muy de cerca) y un programa ad hoc a base de Von Suppé, la dinastía Strauss, Verdi, Lehár y fragmentos de zarzuelas de Vives, Chueca, Chapí, Moreno Torroba y Bretón, entre otros. Claro que la ocasión familiar la pintarán calva del 5 al 7 de enero, también en el Teatro Cervantes, con las cinco funciones de Disney in Concert, el espectáculo que volverá a poner a la OFM a las órdenes de Arturo Díez Boscovich para la interpretación de las bandas sonoras más populares de las películas de la productora, con la proyección de imágenes en pantalla grande y la colaboración de la actriz Anabel Alonso como maestra de ceremonias. Que conste que estaban avisados.