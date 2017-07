Salif keita y la recuperación de las esencias

Había quienes esperaban un concierto tranquilo y fueron ellos quienes se llevaron la mayor sorpresa. Salif Keita no cogió la guitarra en toda la noche y dejó los aires melancólicos y acústicos de los que dota a algunas de sus canciones en la maleta. No, no hubo nada en plan Iniagibe: el maliense devolvió al Terral, por fin, las esencias que algunos echábamos de menos desde hacía mucho. El Teatro Cervantes se quedó a la mitad del aforo, pero el fiestón que montó el maliense a sus 68 años, acompañado por sus siete músicos, fue morrocotudo como si no hubiera cabido un alfiler. Tras un par de prolegómenos de calentamiento, el líder dijo que ya estaba bien, solicitó al respetable que cantara Happy birthday a la manager y a partir de entonces insistió en que allí no hacíamos nada sentados. De modo que el corazón de África prendió con el teatro puesto en pie, unidos blancos y negros en el éxtasis. No tardó el primer espontáneo en salir al escenario y competir con Marie Virginie Dembele en la exhibición de danza, y cuando llegó el aquelarre protofunk de Madan parte del público seguía bailando, pero ya directamente en el escenario. Y sí, en fin, no es el Teatro Cervantes el escenario idóneo para este tipo de propuestas. Pero volvió a ser un gozo celebrar el calor genuino del Terral en la casa de siempre.

No crean, que sí hubo algún momento para la introspección. Pero vino servido en bandeja por Mamadou Diabaté, que mediado el concierto se quedó el escenario para él y regaló un solo de kora con el que evocó mil y un paisajes, en un prodigio de armónicos (se preguntaba uno al escucharlo qué habría hecho Johann Sebastian Bach con un artefacto semejante). Keita presentó a Diabaté como "el mejor intérprete de kora del mundo", y razón no le faltaba, aunque algo tuviera que decir su primo Toumani (mano derecha del tan recordado Ali Farka Touré). Fue, en todo caso, una lección de virtuosismo real, pegado a la tierra.

Y allí estaba Salif Keita, pleno de voz, embutido en su indumentaria blanca, con pinta de ir a pedirse un cateto en cualquier momento, generoso, fiel a su oficio, pródigo a la hora de hacer de la música la alegría que dio sentido al verano.