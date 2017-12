El 'Salvator Mundi' de Da Vinci se expondrá en el Louvre

El Salvator Mundi de Leonardo Da Vinci, que el pasado mes se convirtió en la obra de arte más cara jamás subastada, pronto se expondrá en el Museo Louvre de Abu Dabi, según anunció la institución en un breve comunicado a través de Twitter. El lienzo fue subastando en la casa Christie's de Nueva York por 450 millones de dólares, que no reveló el nombre de su comprador. Sin embargo, según informó el miércoles The New York Times, se trata del príncipe saudí Bader bin Abudllah bin Mohammed bin Farhan al Saud.

Al parecer, se trata de un hombre muy cercano al heredero saudí Mohammed bin Salman, que mantiene muy buenas relaciones con el heredero de Emiratos Árabes Unidos, Mohammed bin Said, añade el rotativo.

El Louvre de Abu Dabi no quiso responder a DPA ante la solicitud de más detalles sobre el anuncio. El espectacular museo, diseñado por el arquitecto francés Jean Nouvel, fue inaugurado a comienzos de noviembre tras más de diez años de obras y planificación.