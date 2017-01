Sbaraglia recibe el Premio Málaga y trae al Festival la cinta 'Nieve negra'

El enamoramiento dura ya 17 años. Desde que en el año 2000 protagonizara junto a Eduardo Noriega y Pablo Echarri Plata quemada , la cinta de Marcelo Piñeyro, Leonardo Sbaraglia se ha hecho un imprescindible del cine español. Con más de medio centenar de películas en su filmografía, seis de ellas en los últimos dos años, su exitosa trayectoria no deja lugar a dudas. Por ello, la vigésima edición del Festival de Málaga, que se celebrará del 17 al 26 de marzo, ha querido otorgarle el Premio Málaga-Sur. Además, participará en la Sección Oficial con la cinta Nieve negra , coproducción hispano-argentina dirigida por Martín Hodara y en la que cuenta con compañeros de reparto de la talla de Ricardo Darín, Laia Costa y Federico Luppi.

Una mirada cautivadora de realizadores

Juan Carlos Fresnadillo fue el primero que quiso tenerlo en sus filas y en 2001 debutó con Intacto, interpretación por la que recibió un Goya al Mejor Actor Revelación. A partir de ahí no le faltaron ofertas, tanto en España como en su Argentina natal. En 2002 protagonizó Deseo de Gerardo Vera junto a su compatriota Cecilia Roth. Luego llegaron Utopía de María Ripoll y Carmen de Vicente Aranda, ambas estrenadas en 2003. Ha trabajado bajo las órdenes de Eduardo Mignogna, Luiz Puenzo, Gerardo Herrero y Manuel Huerga, entre otros cineastas. Desde que llegó al país no ha pasado ni un solo año en el que no participara en una película.