'Serlo o no', hacia lo profundo desde el humor

Dos vecinos se encuentran a menudo en el rellano de la escalera. ¿Qué puede llegar a ocurrir cuando uno de ellos descubre por Internet que el otro es judío? Mediante un diálogo entre ellos y a través del humor, Serlo o no lleva al espectador a interrogarse sobre algunos temas importantes de la condición humana, entre ellos el compromiso ético, social y moral con propios y extraños, con la lengua, la cultura, la Historia. Quiénes somos y qué somos. Josep Maria Flotats es el responsable de la dramaturgia y la dirección de una obra escrita por Jean-Claude Grumberg que, subtitulada Para acabar con la cuestión judía, llegará el próximo miércoles al Cervantes, dentro del Festival de Teatro, con interpretación del propio Flotats y Arnau Puig y música de Dani Espasa.

Grumberg es un dramaturgo francés reconocido internacionalmente, ganador de varios premios Molière, autor de más de 30 obras pero que no había sido representado en España hasta que Flotats estrenó en el Teatre Lliure de Barcelona Serlo o no, que recientemente estuvo en el Teatro Español de Madrid, con traducción del francés de Mauro Armiño, escenografía de Alejandro Andújar e iluminación de Albert Faura.

La obra ha aprendido mucho del teatro del absurdo y al mismo tiempo lo ha superado"Josep Maria FlotatsActor y director

"Me siento muy feliz de ofrecer al público la posibilidad de descubrir a Jean-Claude Grumberg", señala Flotats, "gran autor de teatro" que en abril de 2013, "en un almuerzo en Saint-Germain-des-Prés", le ofreció el texto de Serlo o no, "que, recién salido de la imprenta, aún no había llegado a las librerías". "Al final de la tarde de ese mismo día", añade el catalán, "le dije, lleno de entusiasmo, que quería montar la obra y que eso sería en octubre de 2014. Por razones que no vienen al caso, no pudo ser; pero en octubre de 2015 lo fue en el Teatro Lliure, en catalán". Serlo o no, explica, "es una obra construida a partir de un pretexto que consta de varias conversaciones entre dos vecinos de una misma escalera, de horizontes, conocimientos y creencias antagónicos. Un día, uno de esos vecinos, empujado por su mujer, adicta a Internet, le pregunta al otro: '¿Es usted judío?', y esta pregunta desencadena una avalancha de otras preguntas, de otras cuestiones. Preguntas que pueden encadenarse de forma interminable para tratar de resolver una cuestión difícilmente accesible y que, en la discusión entre los vecinos, Grumberg baña siempre en un tono de comedia sin mermar un ápice el rigor de los planteamientos".

En esas conversaciones "palpita de manera subyacente el tema de la identidad, como el verbo del título ya indica: la identidad colectiva y sobre todo la personal, junto con la tolerancia. Temas recurrentes en toda la obra de Grumberg, que, anclada en la actualidad más inmediata, evoca siempre la memoria histórica para discernir la violencia o el absurdo del presente. Teatro político en clave de comedia. Tal como vemos en la tendencia de la dramaturgia actual: volver a escribir obras no ya sobre la política, sino directamente sobre los políticos en activo con nombre y apellido". Flotats observa que "de la misma manera que la pintura figurativa actual ha aprendido mucho de la pintura abstracta, Serlo o no es una obra que ha aprendido mucho del teatro del absurdo y lo ha superado después de haberse enriquecido con su experiencia. Grumberg, por medio de un incisivo diálogo entre los dos personajes y a través de un humor irresistible e inteligentísimo, nos lleva a interrogarnos sobre los temas más importantes de la condición humana".

Actor y director formado en la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático de Estrasburgo entre los años 1959 y 1962, Flotats es uno de los grandes referentes del teatro en España. Entre 1963 y 1983 residió y trabajó en París, en 1995 fundó el Teatre Nacional de Catalunya en Barcelona y en 1998 creó su propia productora en Madrid. En los últimos años ha protagonizado, entre otros montajes, Beaumarchais de Sacha Guitry, La mecedora de Jean-Claude Brisville y La verdad de Florian Zeller.