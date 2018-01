Serrat y James Blunt, nuevas confirmaciones para el Starlite de Marbella

Joan Manuel Serrat, James Blunt y Jorge Blass se suman a las estrellas que visitarán el marbellí Starlite Festival en el verano de este año. Las entradas para el cantautor catalán estarán disponibles a partir del 1 de febrero mientras que para los otros dos se pondrán a la venta el martes 30 de enero. Serrat hará gala el 8 de agosto de un repertorio lleno de grandes éxitos de la mano de la gira Mediterráneo Da Capo que homenajea al mar que lo vio nacer y al que siempre vuelve, según precisaron ayer desde la organización. Cinco días antes, el 3 de agosto, James Blunt, una de las voces británicas más aclamadas del pop melódico, actuará como parte de su gira The afterlove tour. Un concierto en el que el autor de grandes temas como You are beautiful, llenará la noche con su delicadeza y elegancia. Por su parte, el conocido ilusionista Jorge Blass visitará el Starlite Festival el próximo 13 de agosto presentando su espectáculo La Magia de Jorge Blass. En agosto también en concreto el día 7, será el espectáculo de Cantajuego para toda la familia.

El concierto de Joan Manuel Serrat se inscribe en la gira que el cantautor iniciará el próximo 22 de abril en Roquetas de Mar (Almería) con la que retoma su legendario disco Mediterráneo editado hace 47 años. Serrat vuelve a sus orígenes en esta gira, con la que recuerda que hace casi medio siglo se embarcó en una carrera musical, que empezó por el Mediterráneo y que le ha llevado por medio mundo. Aunque el cantautor nunca ha abandonado el Mediterráneo que le vio nacer y siempre ha estado cerca de este mar que "en tiempos de visados, fronteras y alambradas" necesita más que nunca volver a ser "esa patria líquida que une, más que separa, continentes, tradiciones, creencias, colores de piel e incluso hombres y mujeres que nadan en sus playas, navegan en sus yates y naufragan en sus pateras", según señaló el artista en un comunicado.