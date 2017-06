O Sister!, La Big Rabia y Lansbury, citados hoy en el DV+Live de Ronda

El enclave es, cuanto menos, seductor: la bodega Descalzos Viejos, en una finca situada en la cornisa del Tajo de Ronda. Aquí es donde tiene lugar el DV+Live, un festival que propone un singular maridaje entre vino y rock gracias a la alianza establecida por la misma bodega y el sello Happy Place Records. El ciclo celebrará su nueva edición hoy a las 20:00 con un cartel en el que, por primera vez, no figura el músico sevillano Pájaro (responsable de la selección de grupos participantes), pero que igualmente presenta un menú dispuesto a dejar buen sabor de boca con la inestimable aportación de otra selección no menos interesante de caldos. Los encargados de abrir fuego serán O Sister!, el grupo de swing que recrea como pocos de su generación la edad de oro del jazz vocal y la música popular norteamericana de los años 20 y 30. Les secundarán esa noche de junio los chilenos La Big Rabia, verdadero emblema del último rock iberoamericano en castellano, mestizo y sin prejuicios. El trío de folk catalán Lansbury, con su querencia urbana y su tono ácido, será el resposable de poner el punto final a la noche. In vino veritas, ya se sabe.