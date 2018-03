Soleá Morente: "Se puede decir que 'Ole Lorelei' es un disco feminista"

Soleá, la miembro del clan Morente que escogió la divergencia frente a la ortodoxia del cante, abandona el parapeto ruidista con el que se dio a conocer con Los Evangelistas en pos de "un sonido nuevo" a medias entre la canción francesa y "una reivindicación de la música popular flamenca" de Las Grecas."Hay mucha mujer en este disco, se puede decir que es feminista", subraya un día antes de la publicación de Ole Lorelei (Sony Music), que cuenta con colaboraciones como las de su hermana Estrella, su madre (Aurora Carbonell) o su sobrina Estrellita Conde. Ahí están también la asturiana Lorena Álvarez, figura del nuevo indie nacional, y Alonso Díaz, alma de Napoleón Solo y, en cuanto productor, tercer vértice fundamental de este segundo disco en solitario de Soleá Morente (Madrid, 1985).

La idiosincrasia de sus nuevas canciones se retrata desde el título: por un lado, "ese olé que tanto define el flamenco", explica su autora; en segundo lugar, por Lorelei, título de una canción que le marcó mucho, obra de la banda escocesa de dream pop Cocteau Twins. Lorelei es también, según recuerda, el nombre de una sirena de la mitología germánica que, despechada por un hombre, se apostaba en las rocas del Rin para atraer a los marinos y hacer que se ahogaran. "Pero yo soy buena y no quiero que los hombres caigan ahogados, sino que lanzo un mensaje a favor de la paz y de la igualdad", apostilla entre risas.

El germen del álbum reside en la canción Ya no solo te veo a ti, un tema de empoderamiento femenino en el que asume "la corriente setentera y ochentera de Las Grecas y Los Chichos o, por qué no, de Camela". También está el influjo francés de Serge Gainsbourg o Jane Birkin. "Incluso Jeanette o Ray Heredia", añade Morente, que ha descubierto nuevos registros en su voz, más sensual en algunos tramos.Composiciones inéditas como Anoche me preguntabas se conectan en su mensaje con temas tradicionales, como el fandango Por tu querer como un niño, de Manuel Vallejo. "Hay un respeto enorme a la tradición, pero lo hago con la garganta y el corazón que tengo", añade la cantante.