Sonido en caliente

En realidad, la temporada veraniega de conciertos en la provincia se dio por inaugurada ya el pasado mes de mayo con el Espeto Festival de Torremolinos. Y el territorio se encuentra ya en esa vorágine en la que las agendas se amontonan de manera insaciable cada fin de semana, con lo que los aficionados se van a ver obligados a elegir. Este año, al fin, la cuota internacional presenta diversos reclamos para estar a la altura, pero quizá lo más significativo del vastísimo cartel (del que aquí daremos, qué remedio, algunas pinceladas) es su diversidad, con ofertas para todos los gustos y todos los formatos, más o menos playeros y con más o menos caché. De cualquier forma, Málaga vuelve a presentarse como un contexto atractivo para los amantes de la música en directo, los mismos que aprovechan los veranos para darse el gustazo. Si la industria cultural tiene cada vez más que ver con la turística (hasta, seguramente, confundirse en el mismo negocio), el asunto de los conciertos tiene mucho que decir al respecto. Por una vez, la provincia presenta sus cartas con ambición competitiva.

Conviene empezar hablando en pasado. El pianista y compositor británico Michael Nyman, tótem del minimalismo contemporáneo en su versión más highlight, inauguró ayer sábado en el Castillo Sohail el Festival de Ciudad de Fuengirola, que continuará con Muchachito y La Pompa Jonda (17 de junio), The Beach Boys (24 de junio, sin Brian Wilson, claro), La Casa Azul (25 de junio), Vivancos (1 de julio), La Oreja de Van Gogh (8 de julio), Siempre Así (21 de julio), Jamie Cullum (25 de julio), Diego El Cigala (4 de agosto) y Richard Clayderman (6 de agosto). Por si fuera poca tanta variedad en tan breve espacio, el mismo escenario acogerá también el Marenostrum Music Castle Park con tres conciertos de altura: Sting y Ara Malikian (17 de julio), el tribujo a Queen Dios Salve a la Reina (22 de julio) y la nueva edición de La Noche Rosa, en la que actuarán entre otros veteranos Loquillo y Revolver (29 de julio). También ayer alzó el telón otro de los festivales más señeros de la provincia, el de la Cueva de Nerja en su 58 edición, adelantada al mes de junio a imagen y semejanza de sus primeros carteles, con la representación de la ópera Carmen en la lectura flamenca de Salvador Távora; le seguirán el cantaor Arcángel (18 de junio), el Ballet Nacional Alicia Alonso de Cuba (22 de junio) y el tenor José Bros (25 de junio).

Pero en lo que a la provincia se refiere, la atención sigue estando en gran medida en el Starlite Festival de Marbella, que este año trae a su cantera a luminarias como Anastacia (15 de julio), Art Garfunkel (16 de julio), Juan Luis Guerra (18 de julio), Elton John (20 de julio), Manuel Carrasco (21 de julio), Pablo Milanés y Pancho Céspedes (22 de julio), The Pretenders (26 de julio), Mikel Erentxun (27 de julio), Joaquín Sabina (1 de agosto), The Cranberries (5 de agosto), Ainhoa Arteta (8 de agosto), Eros Ramazzotti (10 de agosto) y Ben Harper (16 de agosto), entre otros. En una orilla muy distinta se sitúa el Weekend Beach Festival de Torre del Mar, que ha reforzado notablemente su apuesta respecto a sus primeras ediciones y que del 5 al 8 de julio reunirá a Los Fabulosos Cadillacs, Residente, Sepultura, The Prodigy, Lori Meyers, Kase O, Estopa, El Kanka, Matthias Tanzmann, Iván Ferreiro, Hora Zulú, Anni B, Sweet y Mala Rodríguez, sólo por citar a algunos. Con la atención puesta en la escena nacional, el Ojeando volverá a hacer de Ojén un verdadero templo indie el 30 de junio y el 1 de julio con Airbag, Ángel Stanich, Triángulo de Amor Bizarro, Second, Sidonie, Xoel López y Belako, entre otros. El Chanquete World Music Festival, nacido en Nerja el año pasado, celebrará su segunda edición en el mismo municipio el 16 de septiembre con Orishas, Estricnina, Carlos Jean, Eskorzo y Mario Díaz, si bien aún quedan artistas por confirmar. El Festival de las Tres Culturas de Frigiliana volverá a celebrarse, como es tradición, el último fin de semana de agosto, aunque la organización aún no ha revelado sus contenidos.

En cuanto a la capital, la mejor de las noticias es la recuperación del Terral del Teatro Cervantes en su mejor senda, la que más conciertos gloriosos regaló a la ciudad hacía ya demasiados años. El primer envite de esta maniobra de resurrección se reserva aún un número discreto de fechas (el musical Dirty Dancing, con sus tropecientas funciones de estío, entraña notables dificultades para programar más allá) pero deja bien a las claras su categoría de declaración de intenciones, con un menú que vuelve a reunir a maestros de diversas latitudes. El Terral comenzará con criterios de proximidad con las actuaciones de Vicente Amigo y Mayte Martín (29 y 30 de junio respectivamente) para después abrir considerablemente el abanico continental con la portuguesa Dulce Pontes (1 de julio), el maliense Salif Keita (3 de julio), el argelino Rachid Taha (7 de julio), el grupo escocés Capercaillie (10 de julio), el gran emblema de la música europea contemporánea Franco Battiato (quien ofrecerá el primer concierto de su gira española en la Plaza de Toros, aunque dentro del Terral, el 13 de julio, acompañado a modo de telonero por el místico Juri Camisasca, compositor de Nómadas y viejo compañero de oficio del autor de La cura), y el pianista británico James Rhodes (7 de agosto), a quien por fin podrá descubrir el público malagueño en su menester propiamente instrumental. Así servido, el Terral ofrece argumentos de peso para la reconciliación y, más aún, para esperar nuevas ediciones del calibre de antaño a partir de 2018. Si no es mucho pedir.

La programación municipal pertrechada en el Auditorio Municipal del Cortijo de Torres presenta un perfil más popular y, salvo un par de excepciones, de un interés considerablemente menor en lo que a la música se refiere; a cambio, eso sí, resulta oportuno esperar las funciones por llenos. Tras el reciente y magnífico aquelarre de Raphael, que no defraudó y puso boca abajo el auditorio con los cinco mil fieles que lo llenaban, llegarán Daddy Yankee (1 de julio), David Bisbal (15 de julio), Robe Iniesta (22 de julio), Miguel Poveda (9 de septiembre), Melendi (16 de septiembre), Maluma (23 de septiembre) y, ya bien metidos en la temporada otoñal del Palacio de los Deportes Martín Carpena, Joaquín Sabina (28 de septiembre) y Antonio Orozco (20 de octubre). Los más pequeños tendrán ocasión de resarcirse en este mismo escenario con el concierto de Soy Luna, la estrella de Disney Channel; pero para ello tendrán que esperar al 18 de enero de 2018.

Exenta de las grandes giras internacionales de rock, con una acuaciante carencia de espacios para conciertos de gran formato (e, igualmente, con escaso tino a la hora de ofrecer atractivos a la empresa privada para la aperturas de salas, tablaos y otros equipamientos más accesibles) e incapaz de dar continuidad a la experiencia que significó el 101 Sun Festival, la capital malagueña, volcada en el arte y la innovación, tiene aún una cuenta pendiente con la música como oportunidad de crecimiento. Todo se andará. Tal vez.