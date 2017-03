Los 'Spanish Screenings' reúnen a más de 400 profesionales del sector audiovisual

La undécima edición de los Spanish Screenings, que se ha celebrado en el marco del Festival de Málaga, ha reunido a más de 400 profesionales del sector audiovisual durante esta semana. En concreto, el Hotel AC Málaga Palacio y Yelmo Cines Vialia Málaga han sido las sedes que han acogido los visionados, los espacios de negocio, las entrevistas y las actividades paralelas organizadas en el evento. La Fapae, la Confederación que agrupa a los productores audiovisuales españoles, ha organizado este mercado, con el patrocinio del Festival de Málaga, el apoyo de ICAA, ICEX España Exportación e Inversiones, Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Málaga y Egeda. Ha contado con la colaboración de AEC, Aepaa-Apria, Filmotech, Escuela de Cine de Málaga, SGAE, AC Hotels, ComScore y Mountain.

Entre los datos más destacados por la organización del certamen, Spanish Screenings ha acogido a 98 compradores internacionales procedentes de 35 países y a once delegados de festivales, que han realizado más de 800 visionados en cines de 41 películas españolas, de las que varias han adquirido la categoría International Premiere. De igual modo, los compradores más activos han sido Francia, Polonia y Grecia, seguidos de Alemania, Suecia, Taiwán, Italia, México, EEUU y Corea del Sur. En cuanto a las películas con mayor número de visionados en Screenings han sido Es por tu bien, La niebla y la doncella, El Bar, El Jugador de Ajedrez, Amar y María y los demás.

En la nueva sección Next from Spain se han presentado nueve títulos en proceso de producción, como Aundiya , La llamada, Contigo no, bicho y Yolo, entre otros. Por otro lado, un total de 14 películas han participado en los Junkets con periodistas internacionales procedentes de EE.UU, Argentina, México, Italia, Francia, Croacia, Grecia, Alemania y Japón.