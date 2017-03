Spiderman en los 80

La ficha 'MARVEL HÉROES, 77. LA TELARAÑA DE SPIDERMAN, 1: LEY Y ORDEN' VV. AA.Panini. 680 páginas. 39.95 euros.

Panini ha estado reeditando en la colección Marvel Héroes las aventuras de Spiderman publicadas originalmente en la década de 1980 y ahora le toca el turno a los primeros episodios de la cabecera Web of Spider-Man, que comenzó su andadura en abril de 1985. Esta serie vino a suplir el vacío originado por la cancelación de Marvel Team-Up, en la que el lanzarredes compartía protagonismo con otros personajes de Marvel (uno o varios en cada número), y se convirtió en la tercera dosis mensual arácnida, sumándose a la decana The Amazing Spider-Man y a Peter Parker, the Spectacular Spider-Man. Según explica Julián M. Clemente en su introducción: "El leitmotiv de la nueva colección estaba un tanto cogido por los pelos: las historias se centrarían en el Daily Bugle y la relación de Peter Parker y del trepamuros con el rotativo, de manera que allí sería donde brillaran J. Jonah Jameson o Robbie Robertson, además de que se incorporarían nuevos personajes como Kathryn Cushing, pero tal condicionamiento quedó muy diluido casi desde el primer momento. En definitiva, Web of Spider-Man lo que de verdad perseguía es que hubiera una tercera serie todos los meses con el nombre del popular personaje en cubierta". Era la época del traje negro o, mejor dicho, el simbionte alienígena que el superhéroe se trajo a la Tierra en las Secret Wars, y su destino se resolvió (al menos temporalmente) en el primer número de esta Telaraña de Spiderman, que contó en sus dos primeros años con escritores como Louise Simonson, Danny Fingeroth, Peter David, Ann Nocenti o David Michelinie, y dibujantes como Greg LaRocque, Mike Harris, Sal Buscema, Geoff Isherwood o Marc Silvestri.

Ley y orden recopila los primeros 24 números de Web of Spider-Man (1985-1987), junto con los dos primeros anuales de esta nueva colección (ambos escritos por Nocenti, el primero de ellos permanecía inédito en España y el segundo cuenta con dibujos de Arthur Adams y de Mike Mignola) y el número 268 de The Amazing Spider-Man, vinculado a las Secret Wars II.