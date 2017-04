Kim Stanley Robinson narra un viaje a la Edad de Hielo en 'Chamán'

Reconoce el norteamericano Kim Stanley Robinson, uno de los autores más prolíficos del género de la ciencia ficción, que no leyó ningún libro sobre esta temática hasta que llegó a la universidad. Posteriormente, no ha parado de escribirlos, presentando ahora en España Chamán, un viaje a la Edad de Hielo. Y afirma que ve el género como una suerte de novela histórica que va hacia el futuro, aunque en este caso centra el relato, publicado por Minotauro, hace 23.000 años, con un chamán protagonista y otro que es aprendiz, en una narración en la que tampoco faltan curanderas, frondosos bosques y oscuras cuevas.

El celebrado autor de la trilogía sobre Marte (Marte Rojo, Marte Verde y Marte Azul) no rehuye hablar tampoco sobre el cambio climático, una cuestión que abordó hace unos días durante su participación en el festival literario Kosmopolis, y que aparece de forma reiterada en sus obras, con lo que hay quien considera que practica el climate ficción (ficción climática). Dice ser una persona "bioquímicamente positiva", algo que le viene por parte de madre, y, por ello, afirma, contundente, que cuando trata sobre el cambio climático en sus obras lo hace teniendo en cuenta que "no hablamos del apocalipsis, sino de problemas que debemos afrontar, de que hay que salvar especies, hacer las cosas bien y que todo el mundo las haga". Además, piensa que ser positivo en este momento en Estados Unidos "es tener una postura política de izquierdas, porque nunca hay una situación que no se pueda arreglar y cuando hablamos de cambio climático eso no significa que se acabe el mundo, que sea la extinción de la humanidad". "En un momento en el que se ve que la situación es difícil, no podemos acobardarnos y rendirnos porque, de hacerlo, estamos adoptando la postura política de la gente de derechas, que dice: bueno, como la situación es tan mala, pienso solo en mí y ya está". En su opinión, "el futuro puede ser bueno o malo, pero hay que trabajar en la idea de que debe ser bueno, de que esto no es el Armagedón, de que hay que adaptarse y yo tengo mis historias para ello, incluso empleando un humor negro". Stanley Robinson insiste en esta idea del optimismo de la situación, aunque cree que en sus obras, en realidad, plasma un optimismo enfadado.

Preguntado sobre por qué apostó por la ciencia ficción, responde que se crió en California y allí de pequeño creció rodeado de naranjos, limoneros y aguacates, pero luego, en su juventud (nació en 1952) "todo los árboles fueron arrancados para que la ciudad se expandiera. Creo que aquello fue traumático para mí, y de ahí que vea esta historia como una historia de ciencia ficción".