Sting, The Beach Boys y Jamie Cullum pondrán música al verano de Fuengirola

Sting, The Beach Boys, Jamie Cullum, Michael Nyman, Ara Malikian, Revólver, Loquillo, La Oreja de Van Gogh, Robe Iniesta de Extremoduro, Los Vivancos y Muchachito Bombo Infierno. El Castillo Sohail será una vez más escenario de dos de las principales citas musicales para este verano en la Costa del Sol, la vigésimo segunda edición del Festival Ciudad de Fuengirola y el Marenostrum Music Castle Park, que se desarrollarán entre junio y julio, tanto dentro de la fortaleza árabe como en la ladera del castillo, con el mar como gran telón de fondo. "Vamos a ser el gran referente musical y cultural este verano", manifestó la alcaldesa, Ana Mula, al comienzo de la presentación de los carteles de ambos eventos, a los que en las próximas semanas se irán sumando nuevos nombres aún por descubrir.

Abrirá la agenda el pianista británico Michael Nyman, compositor de la banda sonora de la película El Piano, quien actuará el próximo 10 de junio. Será la primera de las siete actuaciones ya confirmadas dentro de las murallas del castillo, con motivo del Festival Ciudad de Fuengirola, que cuenta con un aforo de hasta 2.500 espectadores. Le seguirá el grupo liderado por Jairo Perera, Muchachito Bombo Infierno, que presentará su nuevo tour El Jiro, el próximo 17 de junio. Por su parte, la veterana banda de rock estadounidense The Beach Boys, celebrará medio siglo de vida en los escenarios con canciones como God Only Knows y Good Vibrations.

El 1 de julio, los hermanos Vivancos traerán a Fuengirola su gira Nacidos para bailar, un espectáculo de baile flamenco, ritmos callejeros, rock, acrobacias y piruetas que dejarán clavado al público en sus asientos. Les seguirán La Oreja de Van Gogh, el 8 de julio, con una actuación dentro de su gira El Planeta Imaginario Tour 2017. Y del pop, al rock de Robe Iniesta, cantante del grupo Extremoduro, quien hace dos años inició su carrera en solitario y desde entonces ha publicado dos discos: Lo que aletea en nuestras cabezas y Destrozares, cantares para el final de los tiempos, cuyos temas sonarán en la ciudad el 14 de julio. Por último, la agenda desvelada hasta la fecha acaba el 25 de julio con el feroz jazz de Jamie Cullum, quien ya estuvo en Fuengirola hace seis años con un lleno absoluto.

Pero hay mucho más. Por segundo año consecutivo se levantará un escenario en la ladera del Castillo con motivo del Marenostrum Music Castle Park, con novedades tanto en la distribución como en la apertura de espacios. Así, la parte dedicada al público delante del escenario será de mayor tamaño y también el graderío estará al doble de distancia, lo que hará posible que la visibilidad sea aún mayor. El protagonista estrella de esta edición será, sin duda, la llegada de Sting a Fuengirola. El antiguo líder de The Police actuará el 17 de julio en el que será su único concierto en Andalucía en el que además de las canciones de su último disco 57th & 9th seguro sonarán temas tan conocidos como Roxanne, So Lonely o Englishman in New York.

Y compartiendo escenario esta misma noche estará Ara Malikian, quien ayer asistió a la presentación oficial de la programación musical del verano, junto a otros artistas, como los hermanos Vivancos, Muchachito Bombo Infierno y La Oreja de Van Gogh. "Estoy muy agradecido, feliz y contento de volver a Fuengirola. Lo hice por primera vez hace seis o siete años y me siento muy afortunado de haber vuelto, y sobre todo de reencontrarme con ese lugar mágico y maravilloso como es el castillo y el público de Fuengirola", comentó el violinista. Además, añadió sentirse "muy emocionado" de compartir escenario "con una joven promesa como Sting", dijo a modo de broma.

Completan el cartel las actuaciones de Loquillo y Revolver en el marco de La Noche Rosa. Ambos actuarán el próximo 29 de julio. Las entradas saldrán a la venta a partir del próximo lunes 6 de febrero y podrán adquirirse a través de las páginas www.marenostrumcastlepark.com y www.canalticket.es. Fuengirola toma ventaja, por tanto, en el verano musical de la provincia.