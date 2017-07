Sting y Malikian, la noche fue música

No tardó en salir al escenario el virtuoso y popular violinista Ara Malikian acompañado de sus músicos, inaugurando así el verano musical fuengiroleño y la noche, esa que se hizo música por completo, primero con el genial Malikian (a partir de las 21:00) y posteriormente con uno de los conciertos más esperados del año, el de Sting (a las 23:00). Cargado de magia y de buen rollo, Malikian supo meterse al público en el bolsillo desde el minuto uno, estableciendo una conexión especial y haciéndolos reír con la historia de su violín, que le regaló su abuelo y a quien dedicó uno de sus primeros temas, Kachn Nazar, una danza armenia.

Polifacéticos como pocos, en las faldas del Castillo Sohail también sonaron temas clásicos de Vivaldi y otros de lo más rockeros como Kashmir de Led Zeppelin. "Si veis a mi padre por aquí no le digáis que he tocado a los Zeppelin, él era muy clásico y mi hermano muy rockero, y a mi no me gustaba ni lo uno ni lo otro", comentaba el artista con buen humor antes de lanzarse con otro tema conocido y bailado por el público de la película Pulp Fiction justo ahora que acaba de reestrenarse.

Era la segunda vez que el violinista actuaba en ese escenario, después de que hace dos años consiguiera lleno absoluto en el Festival Ciudad de Fuengirola. Y, como en aquella ocasión, nadie se fue indiferente. Dejar con un grandísimo sabor de boca a su público, sabedor de haber presenciado un espectáculo único, es la marca de la casa.

Pero el de Sting, mucho menos habitual en estas tierras, era uno de los carteles estrella para este verano en la Costa del Sol y no estaba dispuesto a hacerse de rogar. Su entrada al escenario fue sencilla, mientras la banda ya tocaba los primeros acordes de uno de los temas de su nuevo disco 57th & 9th, que llegó a las tiendas el pasado noviembre como su regreso al pop rock después de más de una década. Un público de lo mas variopinto se deshacía en aplausos y ovaciones y ellos se dirigió en español con un marcado acento británico. "Buenas noches", dijo y no hizo falta nada más para que el respetable le agradeciera su presencia en Málaga.

Sting ganó su popularidad con The Police a finales de los setenta y por eso, como no podía ser de otra manera, no faltaron algunos de los temas de la banda como Synchronicity nada más empezar. Para abrir boca a se su repertorio, del que de su periodo ya como solista destacó su Englishman, tema que todos estaban dispuestos a corear.

Vestido con un look sencillo, con unos vaqueros negros y una camiseta oscura lisa de mangas cortas, el músico continuó haciendo lo que mejor sabe, llenar de música un espacio que abarrotaban unas 8.500 almas. En los laterales del escenario había dos grandes pantallas para poder seguir el concierto. Eso permitía también que desde fuera, desde las pasarelas que cruzan la autovía, la gente pudiera presenciar el espectáculo, aunque no fuese en vivo. En el repertorio también estaban previstas dos de sus canciones más emblemáticas, Shape of my heart, Every breath you take y Roxanne, para acabar antes de la batería de bises, temas que al cierre de esta edición aún no había tocado.

Pero las canciones de The Police y Sting no rivalizaron, formaron un todo indivisible que se fundió también con los temas de su primer trabajo de estudio después de una década, 57th & 9th. Y todo ello junto al castillo Sohail, en un espacio idílico de espaldas al mar, en el Marenostrum Music Castle Park, lo que hizo aún más especial la velada.

Este verano resultará inolvidable en Fuengirola, sobre todo para los amantes de la mejor música. A los conciertos de Sting y Ara Malikian le seguirán otros artistas de la talla de Jamie Cullum, The Beach Boys, Vivancos o Michael Nyman, entre otros. A estos se suman también los conciertos de la nueva edición del Starlite en Marbella, con nombres como Elton John o Joaquín Sabina.