'Strong' y el 'remake' de 'Intocable', apuestas del Festival de Cine de Toronto

La segunda jornada del Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) estrenó ayer Stronger, un drama sobre supervivientes del atentado de la maratón de Boston en 2013, y The Upside, el remake de la francesa Intocable. Pero además de las dos películas que protagonizan el programa de Galas del TIFF, la segunda jornada de la muestra canadiense también está dominado por el estreno mundial del documental Gaga: Five Foot Two, sobre la artista Lady Gaga, y Molly's Game, el debut como director de Aaron Sorkin.

Stronger, que está dirigida por David Gordon Green e interpretada por Jake Gyllenhaal, Tatiana Maslany y Miranda Richardson, ya ha sido colocada por la crítica como una de las películas que más ruido está haciendo en la presente edición de TIFF. El filme, que realizó su estreno mundial en Toronto, narra las dificultades que un joven que perdió las piernas en el atentado de Boston, interpretado por Gyllenhall, tiene para adaptarse a la fama no deseada y a la etiqueta de héroe que le colocan los medios de comunicación y el público. En Stronger también participa el actor chileno-estadounidense Carlos Sanz.

The Upside, dirigida por Neil Burger e interpretada por Bryan Cranston, Kevin Hart y Nicole Kidman, es la adaptación estadounidense del film francés de 2011 Intocable, protagonizado por Francois Cluzet, Omar Sy y Anne Le Ny. El filme sirve para que Hart vuelva a mostrar sus inacabables capacidades cómicas: el actor interpreta a Dell, un exconvicto sin educación formal que intenta conseguir un trabajo como ayudante del millonario Phil (Cranston) inmovilizado en una silla de ruedas. Para su sorpresa, y la de Yvonne, asistente del millonario e interpretada por Nicole Kidman, Dell es contratado.

Además de estas películas, el TIFF prestó atención ayer a Molly's Game, la ópera prima de Aaron Sorkin, el creador de éxitos de televisión como El ala oeste de la Casa Blanca y el guionista de películas como Algunos hombres buenos (1992), La guerra de Charlie Wilson (2007) y Steve Jobs (2015).

También se estrenaron ayer en el TIFF tres películas de habla española. La primera es la argentina Tigre, de los directores Silvina Schnicer y Ulises Porra Guardiola e interpretada por Marilú Marini, María Ucedo y Agustín Rittano: un drama familiar que relata el regreso a su hogar en el delta del Tigre, una misteriosa región al norte de Buenos Aires, de una mujer, interpretada por Marilú Marini, que intenta volver a conectar con su hijo, personificado por Agustín Rittano. Otro estreno mundial fue también el del largometraje argentino Una especie de familia, de Diego Lerman, con Bárbara Lennie, Daniel Araoz y Claudio Tolcachir. Finalmente, el tercer filme de habla española del día fue Verónica, del director español Paco Plaza e interpretado en sus principales papeles por Sandra Escacena, Bruna González y Claudia Placer. Tras su éxito en España, Verónica realizó así su estreno internacional en Toronto.