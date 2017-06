Tardes de puertas abiertas

Resulta extraño ver el centro histórico que bulle, que se aprieta con turistas en cada rincón, con malagueños que aprovechan su jornada reducida para hacer actividades cuando salen del trabajo, y encontrarse con las puertas del Palacio de la Aduana cerradas a partir de las 15:00. Después de tantos años en el ostracismo, de las interminables obras, ahora que empieza su vida con una gran aceptación de público y en un edificio tremendamente singular, en el corazón mismo de la ciudad, choca que su horario de verano excluya toda la franja de la tarde hasta el 15 de septiembre. A pesar de estar fijado en el calendario desde su apertura, de estar expuesto en un panel informativo y en la página web, de no ser una decisión tomada por sorpresa, esta estructura de visitas en una ciudad como Málaga lo deja en inferioridad de condiciones con respecto a una oferta museística que sigue recibiendo público hasta las 20:00, en la mayoría de casos.

El pasado viernes el consejero de Cultura de la Junta de Andalucía, gestora del Museo de Málaga, apuntó que el modelo de gestión de la administración regional es público y que hay que respetar el convenio colectivo de los trabajadores. Pero también aseguró que se van a estudiar distintas vías para poder ampliar el horario de visita, si es que hay capacidad presupuestaria para llevarlas a cabo. Cosa que no será efectiva en esta temporada, declaró. Ya que negociar con los sindicatos y aumentar la dotación no es algo que se pueda hacer de forma improvisada. Con esta realidad sobre la mesa, el primer verano del nuevo Museo de Málaga será exclusivamente mañanero, lo que le restará capacidad de observar el comportamiento de los asistentes locales y foráneos, las horas y días de mayor afluencia durante estos tres meses.

"Llevamos una ventaja sobre otras instituciones locales que es la experiencia del tiempo", explica José Lebrero, director artístico del Museo Picasso Málaga. "En 2011 empezamos a hacer estudios de horarios, frecuencias, tipos de públicos e hicimos algunos cambios y otros en 2015 según los análisis de la situación", añade Lebrero, cuyo museo es una fundación privada de gestión pública y este tipo de asuntos, dice, se tratan con la gerencia del museo, con recursos humanos, los representantes trabajadores y la dirección. El Museo Picasso abre hasta las 20:00 los meses de julio y agosto. También lleva años incorporando los lunes a su calendario porque el número de entradas no ha hecho más que crecer. Así lo ha convertido en el centro artístico más visitado de Andalucía. "Creo que es interesante ver qué sucede e intentar ir adaptándose para dar un mejor servicio público", concluye José Lebrero y subraya, además, que "no es lo mismo hablar de este tema en 2017 que ha habido más turismo en la ciudad desde Semana Santa que hace tres años".

Tampoco el Museo Carmen Thyssen ha cerrado nunca en las tardes de verano. Javier Ferrer, gerente de centro, señala que "nosotros a lo largo de la jornada tenemos dos puntas de visitas, entre las 11:00 y las 13:00 y la otra entre las 18:00 y las 19:30, esos son los dos momentos cumbres en la jornada". Pensando en que quizás el público acudiera más tarde al museo durante los meses de más calor, por aquello de perder algunos grados en el termómetro, intentaron prolongar la jornada y abrir una hora más pero "ese cambio no resultó efectivo", relata y se fijó un horario ininterrumpido de 10:00 a 20:00, salvo los lunes que cierran, durante todo el año. "Nunca se ha planteado cerrar por la tarde, quizás en los días de Feria, aunque siempre hemos abierto, porque tenemos más problemas que visitantes estando a pie de calle, ese es el único matiz", dice Ferrer al tiempo que añade: "confiamos en la tarde, para nuestro servicio es el horario que necesitamos, no podemos prescindir de ellas".

El CAC Málaga, la Colección del Museo Ruso, el Centre Pompidou Málaga, el Museo Picasso Casa Natal, las muestras temporales de Ars Málaga en el Palacio Episcopal, el Museo del Patrimonio Municipal, el Revello de Toro y el Jorge Rando, entre otros, tienen fijadas las 20:00 como hora de cierre. Pero el arte también se puede disfrutar en las galerías y, salvo el mes de agosto que sí suelen cerrar o atienden mediante cita previa, desde junio hasta septiembre sus horarios incluyen igualmente las tardes.

"Málaga ha dado un salto a nivel turístico impresionante, es una de las más importantes, y la cultura ha de ser una de las facetas destacadas", opina el galerista Javier Marín. Por ello, no entiende que "un museo tan esperado, tan visitado en esta corta trayectoria, no abra por las tardes, es sorprendente y lamentable. "No me imagino ningún museo de referencia en ninguna capital del área mediterránea cerrado por las tardes en temporada alta", sostiene y critica las "políticas culturales erráticas y de desprecio hacia Málaga" de la Junta de Andalucía. Marín asegura que en estas fechas "hay un turismo cultural en la ciudad que se deja ver y creo que el número de visitas batiría récord, es el periodo más fuerte para los museos". Y ver las grandes hojas de madera del Palacio de la Aduana cerradas aporta "una imagen lamentable de la ciudad" para ese gran flujo turístico que puebla a diario los alrededores del museo. "En verano hay mayor demanda de visitas, ahora que la población se duplica o triplica está fuera de toda lógica la decisión de cerrar por las tardes", recalca Javier Marín.

A la galerista Isabel Hurley le sorprendió la noticia esta pasada semana. "No sé qué cifras bajaran, pero es el primer verano que está abierto el Museo de Málaga y no sé en base a qué datos han fijado este horario de verano", apunta y estima que "hubiera sido muy interesante que este verano se mantuviera abierto y que en función del flujo de visitantes se hubieran organizado los próximos veranos". La galerista señala también que hay muchos visitantes durante verano y que la oferta de los fondos del Bellas Artes y Arqueológico "puede interesar a un público no tan específico como el que requiere el arte contemporáneo, que necesita más tiempo de asimilación, podría darse el caso que en agosto tengan más visitantes que en febrero, por ejemplo". Hurley indica, igualmente, que "si el Museo Picasso y otros centros que llevan más tiempo abren por la tarde es porque han comprobado que reciben más visitas y se adaptan", además de resaltar que "si extrapolamos la situación a términos de mercado, esto supone perder ventaja competitiva. Tu oferta ya de entrada es menos interesante que las otras y a lo mejor por una cuestión de horario te tienen que eliminar de su recorrido y te sitúas en una posición desfavorable en cuanto a la recepción de visitantes".

En la asociación Amigos del Museo de Málaga no eran conscientes de que el 16 de junio traería consigo una jornada reducida en la pinacoteca. "En una ciudad como Málaga, no debería de permitirse el lujo de tener este museo cerrado por las tardes", considera Eugenio Chicano, presidente de la entidad. El espacio "tiene una media de 500 ó 600 personas diarias, y eso es una barbaridad, cuando estaba en el Palacio de Buenavista recibía 2, 6 u 8 personas diarias, ahora tenemos 500. Las visitas están garantizadas, habría que responder a la demanda que tiene de público", añade el pintor. Y va más allá. "Además, se debería de incrementar el horario con actos nocturnos en el patio, con recitales, charlas, conciertos, darle vida y no quitársela", señala Chicano, porque la Aduana está enclavada en el marco "donde todo se desenvuelve, es idílico pasear por ahí". Si el turismo es nuestra bandera, defiende el artista, "pues cuidémoslo".

Eso sí, la solución pasa por buscar vías respetando los convenios colectivos y los derechos laborales de los trabajadores, considera Eugenio Chicano. "Los funcionarios están en su derecho, no los critico ni un ápice, pero hay que salir de la situación, creo que todo tiene una solución con tal de que haya empatía y ganas de solucionarlo, depende del interés", afirma. Ese interés que se muestra pero que no parece suficiente para que sean tardes con todas y cada una de las puertas abiertas.