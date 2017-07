El Teatro Romano estrena una nueva versión de 'Dido y Eneas'

Hoy y mañana miércoles tendrá lugar en el Teatro Romano la nueva función dirigida por la coreógrafa malagueña Nieves Rosales, Dido y Eneas, el texto clásico de Virgilio que cuenta con una versión variada entre diferentes tipos de danza como la flamenca y la contemporánea.

La presentación a los medios de este nuevo montaje, organizado por la Conserjería de Cultura, tuvo lugar ayer en el Teatro Cánovas, donde el coordinador del centro, Antonio Navajas, comenzó la rueda de prensa acompañado por algunos de los protagonistas de la función como Nieves Rosales, el guitarrista José Luis Montón y el intérprete de cello César Jiménez.

"Quien no conociera el flamenco, se puede adentrar en él a través de esta versión"José Luis MontónGuitarrista

Esta nueva versión de la ópera trágica cuenta con la danza contemporánea propia de Rosales pero con un concepto más flamenco. La obra ofrecerá diferentes áreas de la música como una soleá, un tanguillo, una farruca, una taranta y bulerías.

Según Nieves Rosales, esta es la primera vez que Silencio Danza entra en el festival de los Teatro Clásicos de Andalucía y la primera vez que la compañía cuenta con música en directo, además de ser su primera experiencia en representar un clásico literario, adornándolo con matices actuales. "Yo nunca he trabajado en un clásico y me preguntaron por qué y creo que es porque hay que pasar por ahí y antes no me sentía preparada", afirmó Rosales.

La parte instrumental y vocal de la obra la componen José Luis Mentón a la guitarra, César Jiménez al cello, Javier Requena a la percusión y Victoria Cruz como vocalista. En cuanto a la parte de danza e interpretación, Nieves Rosales actuará junto al bailarín de la compañía, Antonio López.

Los músicos que han realizado esta nueva composición han buscado trascender los límites de la tragedia. "Es algo nuevo que te remueve el corazón, entonces quien no conociera el flamenco, se puede adentrar en él a través de esta versión" aseguró el guitarrista José Luis Montón.

La función empezó a ponerse en marcha en enero, siendo el mes de junio el mes más laborioso para el equipo. "Se empezó con el proceso de análisis dramatúrgico una vez que me pasaron el texto. A partir de ahí entraron los músicos y empezamos con los ensayos que fueron bastante intensos", afirmó la coreógrafa.

La elaboración del texto ha corrido a cargo del escritor y periodista Pablo Bujalance, en el que aborda temas de plena actualidad. "Aunque es un clásico, acabamos tratando temas universales como es el concepto de extranjería y las relaciones pasionales de amor odio como la de Dido y Eneas", asegura Rosales.

La nueva versión de esta obra clásica se estrena mañana y el miércoles a las 22:00, con entradas a precios que oscilan entre los 20 y 25 euros.