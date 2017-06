Teclas que unen pasado y presente

Sin tocar las teclas de un piano cada día sus dedos no hallan el sentido. Por eso, si no lo tiene cerca lo busca con la ansiedad de un recién enamorado. El instrumento y Paula Coronas conforman un todo indivisible. No es sólo el protagonista de su carrera profesional. Lo es también de su forma de entender la vida. Esa que tiene una doble dirección, la que le lleva al pasado, al rescate del patrimonio más nuestro y olvidado, y la que le pone en conexión con el presente, con la música actual, viva. Además de continuar con su investigación de compositores andaluces como Lehmberg Ruiz y Muñoz Molleda, ha recibido la propuesta de la compositora Zulema de la Cruz para grabar bajo la dirección de la andaluza Lucía Marín su Concierto Atlántico. Otra de sus grandes citas será en octubre, cuando abra la temporada de la Orquesta Filarmónica con el Concierto Fantásticoopus 78 de Albéniz.

Concierto Atlánticopara piano y orquesta está basado en una habanera canaria. "Es una pieza que requiere de una plantilla instrumental muy grande, tiene una orquestación apabullante, también necesita de muchos ensayos, de buenos músicos y de una gran percepción rítmica", explica Paula Coronas, para la que sería un lujo poder trabajar como intérprete junto a la compositora. "Está claro que nadie como la autora para dar las claves de la obra", asegura y subraya que "se trata de un trabajo muy novedoso". De ahí la importancia de "poner en pie también obras contemporáneas que no han sido grabadas". La malagueña destaca que ahora mismo se busca subvención y orquesta para poder hacer realidad este proyecto.

Mientras tanto su carrera no se detiene. La gira internacional que esta temporada la ha llevado a Francfort, Budapest y Génova con buena parte de su repertorio español continuará en septiembre en Berlín y en octubre en Vicenza (Italia). En agosto actuará en Galicia y el 29 de septiembre se pondrá bajo las órdenes de Michael Thomas junto a la Orquesta de Almería en el Auditorio Maestro Padilla. Si su agenda pendiente la llena de ilusión, especial alegría le supone tocar junto a la Orquesta Filarmónica de Málaga en el Teatro Cervantes los días 5 y 6 de octubre. El concierto que dirigirá Alejandro Posada supondrá su actuación como solista en una obra "muy completa, que refleja a un Albéniz más desconocido, más romántico, de muchos vuelos pianísticos y orquestales, se trata de una pieza de mucha envergadura", dice la intérprete malagueña. Señala Coronas que se trata de un repertorio célebre pero poco programado porque "requiere conocer en profundidad la figura de Albéniz para poderse separar de la línea folclorista y ahondar en el terreno más virtuoso".

Ante tanto reto nuevo, el estudio es esencial. "Necesito un mes de encierro para cambiar de repertorio, para planificar la temporada siguiente, para ver qué voy a hacer", comenta Coronas, a la que definen como artista su conexión y comunicación con el público y su especialidad en el repertorio español, una música a veces poco representada en los escenarios nacionales. "La OFM este año ha pedido más repertorio español y creo que es de justicia, en cualquier país la música propia supone el 40 ó 50% de sus programaciones, en España aún nos queda trabajo por hacer en ese sentido".

Además de la docencia -es profesora en el conservatorio profesional Manuel Carra- la malagueña ha encontrado en su investigación una fuente inagotable de repertorio desconocido, a pesar de su calidad. "Me gustaría seguir ahondando en el campo de la mujer en la música, y si puede ser de compositoras malagueñas mejor", apunta. "Es muy interesante que se divulgue este patrimonio conectándolo con todos los segmentos pedagógicos, los conservatorios, la universidad, hay que ponerlos al alcance, ofrecer llaves para que otros continúen con esta labor de dar a conocer el legado propio", considera la pianista.

Coronas ha trabajado mucho sobre la obra de Eduardo Ocón y Emilio Lehmberg Ruiz. Pero también fue un grato descubrimiento encontrarse con el gaditano José Muñoz Molleda, Premio Nacional de Música en 1950 pero que casi nadie conoce. "Hizo música de cine, de cámara, pianística, de orquesta, pero pocos lo saben", señala. En 1978 se estrenaron sus dos conciertos para piano "y nunca más se volvieron a tocar", afirma Coronas. Gracias a la SGAE la pianista rescató la partitura manuscrita del primero de ellos para grabarlo como solista con la Orquesta Sinfónica Región de Murcia. "Ha sido una maravilla, ahora me queda el segundo", dice. También está trabajando en la Suite Granada de Lehmberg, una pieza inédita que quiere poner en escena.

"Todo está desperdigado y tienes que empezar a conectar, a ordenar, a revisar, es un trabajo que te lleva años", reconoce y recuerda que desde que en 2015 grabó el disco Raíces con cinco compositores malagueños de los siglos XIX y XX no ha parado de ahondar en este campo. "Aún queda mucho por descubrir y sería interesante para este fin de rescatar a nuestros autores aunar esfuerzos de distintas entidades, ponerlo todo en orden para poder volcarlo, por ejemplo, en un festival propio", agrega.

Eso es algo que ya ha introducido en Miradas al Sur, el ciclo que puso en marcha el pasado enero la Fundación Unicaja bajo su dirección artística. "Aquí todo el que ha venido ha tenido que tocar música española, así estos intérpretes se tienen que volcar en este repertorio", concluye. Ese que le proporciona tantos éxitos y alegrías dentro y fuera de las fronteras del país.