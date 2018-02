La Temporada Lírica viaja a la esencia teatral de 'Così fan tutte' en el Cervantes

Resulta paradójico el modo en que, dentro de los ámbitos artísticos, los mayores anhelos son los que a menudo más están a la mano. Seguramente nadie lo diría después de haberlo visto tantas veces en la tarima dirigiendo a la Orquesta Filarmónica de Málaga (OFM), pero la batuta titular de la formación, Manuel Hernández Silva, tenía clavada cierta espinita por no haber dirigido una ópera en el foso del Cervantes. El asunto salió a relucir en una conversación con el director del teatro, Juan Antonio Vigar, y ambos decidieron ponerse manos a la obra. En el repertorio barajado se incluyó la posibilidad de recuperar una producción del mismo Teatro Cervantes de Così fan tutte estrenada en 2010 y Hernández Silva, mozartiano de pro (consecuencia directa de su formación durante veinte años en Viena), decidió que ahí había una piscina a la que lanzarse. El resultado es el regreso de Così fan tutte a la Temporada Lírica del Teatro Cervantes este viernes 2 y el domingo 4 de marzo, con la OFM dirigida por Hernández Silva, el Coro de Ópera de Málaga dirigido por Salvador Vázquez, la dirección escénica de Curro Carreres y un joven elenco de voces que lideran la soprano malagueña Berna Perles (en el papel de Fiordiligi), Damián del Castillo, Carol García, Beatriz Díaz, Pablo García López y Enric Martínez-Castignani. Toda una exhibición de talento cómplice, por tanto, para una propuesta que rescata las esencias de la partitura de Mozart y el libreto de Lorenzo da Ponte, en la que fue su tercera y última colaboración (estrenada en 1790) tras Le nozze di Fígaro (1786) y Don Giovanni (1787).

Apuntaba ayer de hecho Hernández Silva en la presentación de este Così fan tutte en el Cervantes que el espectador encontrará justamente los ingredientes primigenios con los que Mozart y Da Ponte armaron su divertimento: "Comedia y teatro. De eso se trata, de la comedia en el más estricto sentido del término, a la manera italiana". Así, si la dirección musical presta especial atención a las arquitecturas armónicas originales de la partitura, "en la que hemos introducidos algunas mínimas variantes", la dirección escénica de Curro Carreres "representa exactamente lo que narra y describe el texto, con una fidelidad absoluta. A veces, uno va a la ópera y encuentra que lo que escucha no tiene nada que ver con lo que observa; o, lo que es peor, no tiene nada que ver con lo que hacen los personajes. Pero este proyecto pone ante el espectador exactamente el mundo de comedia que había escrito Da Ponte". En términos similares se expresó Carreres, quien señaló que la inspiración original que condujo a Mozart y Da Ponte hasta alumbrar Così fan tutte "es la que nos ha guiado a la hora de recuperar y actualizar este montaje". Según explicó el director, "la producción ha evolucionado desde 2010 de manera sensible, con la introducción de elementos audiovisuales, proyecciones y algunos cambios en la iluminación, pero conserva sus directrices de manera reconocible". Llamó la atención Carreres sobre el hecho de que el público asista a una producción del Teatro Cervantes, "ya que justo esto es lo que deben hacer los teatros públicos, producir, proponer cosas propias y distintas al público. Hay muchos montajes de Così fan tutte, pero cada uno es distinto del resto. Y así es como se enriquece el mundo de la ópera".

Berna Perles destacó el buen ambiente compartido por el equipo artístico y no dudó en calificar el reto que entraña la interpretación de Fiordiligi como "el más importante de mi carrera hasta ahora". Martínez-Castignani subrayó la oportunidad que entraña la apuesta por un título como Così fan tutte en pleno debate sobre la igualdad de género, ya que la ópera "destaca en diversos aspectos el poder que las mujeres ejercen sobre los hombres". El respetable, claro, tendrá la última palabra.