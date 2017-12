La Térmica elige a seis artistas para su programa de residencia

La quinta edición del programa de residencia Creadores 2018 de La Térmica ha recibido 215 propuestas. De ellas el jurado ha escogido a seis artistas: Irene González, Ernesto Casero, Enar de Dios, Marco Moreira, Mirimari Väyrynen y Alejandro Ginés para participar en esta beca que les permite desarrollar sus proyectos durante cuatro meses. Los escogidos comenzarán su residencia artística el próximo mes de febrero. Así, disfrutarán de un estudio de trabajo individual, un soporte económico para el desarrollo de sus proyectos de 2.400 euros, así como manutención y alojamiento en el espacio cultural.

Durante su residencia, que concluirá a principios de junio del próximo año, los creadores mantendrán encuentros con agentes culturales de Málaga. Su estancia finalizará con una exposición colectiva como resultado de los proyectos realizados, según fuentes del . Por su parte, los encargados de elegir entre las propuestas han sido la vicerrectora de Cultura y Deporte de la Universidad de Málaga, Tecla Lumbreras Kraüel; la profesora titular de arte contemporáneo de la Universidad de Málaga, Maite Méndez Baiges; y el decano de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Málaga, Salvador Haro González.

Los proyectos presentados por los seis artistas y que podrán desarrollar con su presencia en el programa del centro de cultura contemporánea de la Diputación de Málaga son El eterno retorno. Una aproximación desde el dibujo, The posthuman protests, Sin título, The more complicated the brothers, Islas y De post a transit y más allá. La confluencia de estos proyectos pondrá sobre la mesa una amplia variedad de técnicas, registros e intuciones artísticas, pero, más aún, servirá para tomar el pulso a la creación contemporánea desde la misma génesis de la realización de las diferentes obras.