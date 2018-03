El Terral sopla fuerte

El músico, actor y político panameño, Rubén Blades, y el ganador de Eurovisión 2017, Salvador Sobral, encabezan el festival Terral 2018 del Teatro Cervantes de la capital malagueña. El pianista belga Wim Mertens, la cantante portuguesa Teresa Salgueiro, la cantaora Rocío Márquez, la cantautora londinense Ala. Ni, el compositor latino Jorge Drexler, el cante de Paula Domínguez, la colaboración entre Soleá Morente y Napoleón Solo, y un espectáculo de Rocío Molina con Silvia Pérez Cruz completan la oferta de conciertos del evento, que tendrá lugar del 22 de junio al 7 de agosto. Se trata de una serie de conciertos "únicos", unas actuaciones "para un público y una oferta que no tiene parangón", destacó ayer el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, en la rueda de prensa de presentación del festival, del que añadió que tras 14 ediciones y está "consolidado".

Junto a él intervino el directorgerente del Teatro Cervantes, Juan Antonio Vigar, que recordó que el año pasado se propusieron para el Terral abrir "una nueva hoja de ruta" buscando "la singuralidad; una música más de raíz, de emoción", que cree que hay que disfrutar "a la sombra, en espacios cerrados como el Cervantes". Se posiciona así el Terral como una alternativa a los grandes festivales de música al aire libre propio del verano. Las actuaciones comenzarán el viernes 22 de junio con el compositor, contratenor, guitarrista, pianista y musicólogo belga Wim Mertens, que presentará en formato trío (violín, chelo y piano-voz) su último trabajo Cran aux oeufs. Se trata de una trilogía que cuestiona la conexión entre la música, la poesía y la verdad. La primera parte, Charaktersketch, se sitúa en Europa, en 2015, y plantea el papel de Occidente como portador de valores y del papel cultural y económico. La segunda, What are we, locks, to do? se basa en la época dorada del Egipto ptolemaico, mientras que la tercera, Dust of truths, hace referencia a la batalla naval de Accio en la Antigua Grecia. Continúa los conciertos la cantante y compositora portuguesa Teresa Salgueiro el sábado 23 de junio. Este día interpretará temas nuevos y clásicos, en la presentación de su gira mundial O horizonte, un segundo disco en solitario que editó en 2016 y con el que celebra 30 años en el mundo de la música. Junto a Madredeus, el grupo del que fue cantante durante dos décadas, acompañada por un cuarteto entre los que se encuentra su compañero José Peixoto, interpretará nuevas canciones además de proponer arreglos para clásicos lusos y revisitar sus éxitos.

La voz "singular que une clasicismo con vanguardia" de la cantaora Rocío Márquez llegará al Cervantes el domingo 24 de junio, detalló Vigar. Este posicionamiento le ha permitido salir de los círculos del flamenco tradicional para salir en revistas de música indie. En la actuación en Málaga vendrá acompañada por Manuel Herrera a la guitarra y Los Mellis a los coros y las palmas. La cantautora londinense de origen antillano Ala.Ni (Alani Charal) traerá su álbum de debut You & I el lunes 25 de junio. "Tiene una voz muy característica que va de soprano diva del jazz", apuntó Vigar. El miércoles 27 de junio, el cantante portugués Salvador Sobral comenzará su gira española en el Cervantes. Este artista pasó de la música de vanguardia a ganarse el favor del público en el Festival de Eurovisión 2017. Para este día existe una "expectación por conocer a un nuevo Salvador renacido" tras la operación de corazón a la que se sometió hace unos meses. El artista latino Jorge Drexler traerá, el jueves 28 de junio, su nuevo trabajo Salvavidas de hielo. "Es un maestro en unir diferentes vertientes musicales", subrayó Vigar. Drexler ha ganado premios como el Oscar, el Goya, dos Grammy latinos, cinco nominaciones a los anglosajones y discos de Oro y Platino.

Esta edición de Terral reserva un hueco para un homenaje flamenco al poeta y cantautor canadiense Leonard Cohen y a los artistas flamencos que lo han versionado al castellano con las adaptaciones de Alberto Manzano: Enrique Morente, Mayte Martín, Duquende, Argentina, Pasión Vega, Son de la Frontera o Rocío Segura. El cante de Paula Domínguez y la eléctrica y jonda Banda del Corazón conformarán Flamencohen el viernes 29 de junio.

El jueves 5 de julio la cantaora Soleá Morente y el grupo de indie granadino Napoleón Solo presentarán Ole lorelei, una colaboración que es el segundo trabajo discográfico en solitario de Morente. Tanto ella como el líder de la banda, Alonso Díaz, llevan a cabo, al fin, este "entendimiento" entre artistas propuesto hace años. El domingo 8 de julio, el músico, actor y político panameño Rubén Blades vuelve al Cervantes tras 19 años. Este "poeta de la salsa", padre de clásicos como Pedro navaja, Plástico, Ligia Elena, Siembra, Buscando América, Desapariciones, Decisiones, Amor y control, Patria o Sicarios, se despide en una gira de este género musical. Estará acompañado por el ganador de dos Grammy Latino Roberto Delgado y su Salsa Big Band.

Por último, el martes 7 de agosto, la bailaora Rocío Molina y la cantaora Silvia Pérez Cruz, interpretarán el espectáculo Grito pelao, que habla del "deseo, anhelo y pulsión" de la maternidad. Ambas estarán compañadas por la danza de Lola Cruz, en una conjunción de tres mujeres para "un viaje hacia la luz".Las entradas ya se encuentran a la venta en los puntos habituales del teatro. El festival se desarrollará de manera ininterrumpida hasta el concierto de Blades del 8 de julio, a lo que seguirá el musical de Broadway La familia Addams, que bajará el telón para dar paso al espectáculo de Rocío Molina y Sílvia Pérez Cruz. Para esta edición el festival cuenta con un presupuesto mayor, el cual se concretará tras la finalización del mismo, y la colaboración de la Obra Social La Caixa.