Vanesa Martín, Pablo Milanés y Robe Iniesta, noche de sábado en directo

La música viene con grandes conciertos hoy sábado. Una enorme variedad de estilos musicales invaden la Costa del Sol para gusto de todos. En Málaga Capital, la cantautora Vanesa Martín acude a la Plaza de Toros de la Malagueta con motivo de las Serenatas de la Luna Joven, ciclo de conciertos para las noches estivales. En estos momentos, la artista malagueña se encuentra en su gira Munay, que comenzó en febrero de este año. Esta gira es la promoción del quinto disco de la cantautora y viene cargado de simbolismo, respeto, entrega y esfuerzo. El concierto comienza a las 21:30 y las entradas oscilan entre los 28 y 54 euros.

Otros de los grandes eventos que espera la capital malagueña es el concierto del líder de la banda Extremoduro: Robe Iniesta. El músico está en estos momentos en su gira Bienvenidos al temporal y hoy actúa en Málaga en el Auditorio Cortijo de Torres a las 22:30. Esta gira está dividida en dos partes: la primera, llamada Ponte a cubierto, tuvo lugar en los meses de mayo y junio. La segunda parte llega a Málaga con el nombre Casi me corto el pelo. Con esta, Robe Iniesta actúa en auditorios y en lugares más amplios para el público. Las entradas se han podido adquirir desde los 28 euros.

Pero también la provincia suena esta noche. Concretamente en Fuengirola, se podrá vivir el espectáculo Dios salve a la reina, un homenaje al grupo liderado por Freddie Mercury, Queen. Este concierto, previsto para las 22:30, forma parte del festival Marenostrum Music Castle Park. La banda Queen sigue viva gracias a estos homenajes. El show Dios salve a la reina reúne los mayores éxitos de la banda como Bohemian Rhapsody, Another one bites the Dust o Don't stop me now. Las entradas parten de 25 euros.

La fiesta continúa en el Starlite de Marbella donde actúan esta noche los artistas cubanos Pablo Milanés y Pancho Céspedes a las 22:30. El dúo cantará canciones de ambos músicos desde que comenzaron sus carreras sobre los escenarios. Pablo Milanés, cantatutor, guitarrista y compositor, cuenta con más de 50 discos y en toda su trayectoria ha ganado tres Grammy, dos en 2006 al Mejor cantautor y Mejor Álbum Tropical por su álbum Como un campo de maíz, y otro en 2015 a la Excelencia Musical. Pancho Céspedes tiene dos nominaciones a los Grammy, una nominación a los Latin Grammy y ha ganado numerosos premios en España como el Premio Ondas y tres Premios Amigos. Ambos artistas solo darán un concierto en España y las entradas se pueden adquirir desde los 30 euros.