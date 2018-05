Variaciones de la maleta negra

La ficha 'Maletas' Teatro Echegaray. Fecha:2 de mayo. Producción: Factoría Echegaray. Texto y dirección: Jorge Roelas. Reparto: Paqui Herrera, Fran Antón, Paco Inestrosa e Israel Trujillo. Aforo: Unas 80 personas.

Lo mejor que se puede decir de Maletas, la obra escrita y dirigida por Jorge Roelas para Factoría Echegaray, es que no hay trampa ni cartón: jugamos a la comedia pura y dura y el autor se mantiene fiel a sus fuentes y sus principios, con una concepción artesanal del oficio y una adscripción a cierta vieja escuela que viene a demostrar, de paso, que todavía nos seguimos riendo ante los mismos estímulos. En el fondo, Roelas presenta dos parejas en descomposición, con orientaciones sexuales distintas, parentescos de ida y vuelta y razones complementarias a la hora de que los cuatro líen el petate y se larguen. Pero aquí el fondo, por más que reluzca una poderosa reivindicación de las relaciones sentimentales más allá del canon matrimonial (curiosamente oportuna en el aniversario del Mayo del 68, si bien cabe caer en la cuenta de que desde aquella fiesta han pasado ya cincuenta años) es lo de menos: Maletas es una cuestión de forma, de la devolución al público de una comedia popular, de un teatro que no reniega del entretenimiento y que tiene en su compromiso con el trabajo bien hecho su columna vertebral. La dirección de Roelas es la dirección de un cómico: la construcción de la acción y de los personajes descansa en multitud de gestos, guiños, gags y réplicas insertados con la preclara intención de hacer reír, si bien, de paso, estos elementos contribuyen a reforzar la humanidad de los protagonistas. Es cierto que a veces esta dirección tiende a acomodarse, igual que el texto abusa de tópicos y chistes demasiado fáciles; pero no lo es menos que el conjunto conserva los equilibrios necesarios para que reluzca al final el lado más feliz de la comedia.

Sobre una escenografía inspirada en el cómic, eficaz y resuelta, Paco Inestrosa y Paqui Herrera brindan un recital de química e interpretación. Los dos ponen alma y experiencia en un territorio donde con otras manos sólo se gustaría la sal gorda. Los miembros más jóvenes del reparto corren una suerte dispar, pero el equilibrio también les favorece. Mi reino por una maleta negra.