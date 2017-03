Veinte estrellas para rendir tributo a Nobu

Dani García vuelve a hacer de las suyas. El dos estrellas Michelin reunirá a veinte de los mejores cocineros del mundo en la cuarta edición de las jornadas gastronómicas A cuatro manos, donde se rendirá homenaje al chef japonés Nobu Matsuhisa. "Poder traer a Nobu era un sueño. Ferran Adrià y yo somos amigos, con Robuchon tenía cercanía, había comido en mi restaurante, pero con Nobu solo tengo una foto con él en su restaurante de Nueva York", comentó ayer durante la presentación de las jornadas, que se celebrarán del 27 al 31 de marzo en Dani García Restaurante, en el hotel Puente Romano.

Cuatro noches únicas en las que el chef malagueño ofrecerá un menú elaborado mano a mano con distintos cocineros de prestigio internacional. La primera de estas jornadas, el lunes 27, Dani García cocinará junto al holandés Jonnie Boer, propietario del tres estrellas Michelin de Librije. El plato fuerte, sin embargo, se servirá el martes 28. Esa noche, hasta 16 cocineros de diferentes partes de España y del mundo trabajarán codo con codo en los fogones para interpretar, según su visión personal, algunas de las recetas más representativas de la trayectoria de Nobu. El menú se elaborará con productos locales, principalmente pescado, como atún, gambas o vesubio. Ferrán Adrià, Juan Mari Arzak, Joan Roca, Albert Adrià, Josean Alija, Paco Morales, Ángel León o Ricard Camarena serán algunos de los nombres que le acompañarán esa noche en un tributo que pretende poner en valor conceptos como la diversidad, la fusión y la multiculturalidad.

El jueves 30 tendrá lugar uno de los tándem más especiales de las jornadas. DaniGarcía se enfrentará en la cocina en un mano a mano con Nobu Matsuhisa. "Tendré la suerte de poder cocinar un mano a mano con Nobu, me hace muchísima ilusión", afirmó García. Se da la circunstancia de que ambos cocineros trabajarán juntos por primera vez apenas unos meses antes de que la cocina peruana-japonesa de Nobu aterrice de forma definitiva en Marbella. Y es que precisamente ayer se anunció la apertura en mayo de un restaurante de su cadena en Puente Romano. Será el primer restaurante del japonés en España, que cuenta con 34 establecimientos repartidos por cuatro continentes. "Se ha dado esta coincidencia y es genial. Va a ser un bombazo la combinación de ambos chefs cocinando juntos", manifestó, por su parte, Jorge Manzur, director de Puente Romano.

La traca final llegará el viernes 31 en el que se servirá un menú a seis manos, las del dos estrellas Michelin acompañado por Jordi Cruz y Pepe Rodríguez. Un trío de excepción que pondrá el broche de oro a la cuarta y posible última edición de 'A cuatro manos'. Al menos en el formato en el que se conoce hasta ahora al tratarse, según aseguró García, de un formato "agotado". "Hemos traído a los tres cocineros que más me apasionan del mundo y los que posiblemente más hayan influido, pero llega un momento en el que este formato de tributo se agota", apuntó García, quien recalcó que "a día de hoy no tengo realmente muy claro si volveremos o no a hacer algo, si lo haremos con un formato diferente o si esperaremos uno o dos años antes de continuar". En la primera edición de A cuatro manos Dani García reunió en su restaurante a cinco cocineros nacionales, mientras que en los años siguientes dio el paso a nivel internacional afianzando esta cita con homenajes a artistas de la tallade Ferrán Adrià y Robuchon.

Por otro lado, ya está abierto el plazo de reserva de las jornadas, que cuentan con una capacidad de entre 70 y 90 personas. Los precios del cubierto oscilarán entre los 350 y los 450 euros.