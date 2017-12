Vélez-Málaga acogerá en febrero el rodaje de una serie 'on line'

El alcalde de Vélez-Málaga, Antonio Moreno Ferrer, presentó ayer junto al actor, director y productor colombiano Mario Bolaños la serie que llevará el título de Torre de Narcos y que comenzará a rodarse en febrero de 2018. Se trata de un thriller de acción, con algún toque de comedia, en el formato de serie online. Constará en total de 12 capítulos de 15 minutos cada uno; con dos capítulos extra, uno de making off y otro con un corte más documental sobre la Axarquía. Se emitirá en formato digital y las redes sociales serán el principal canal de difusión.

Moreno Ferrer, acompañado por la concejala de Cultura, Cynthia García y otros miembros de la Corporación municipal, recibieron en el Ayuntamiento al actor, director y productor Mario Bolaños.

El alcalde destacó que con esta colaboración el municipio "da un salto más", afianzándose, dijo, "como ciudad referente en la provincia, no solo por actividades solidarias y para impulsar del empleo, sino por la promoción de nuestro patrimonio histórico, cultural y artístico".

La serie, que comenzará a grabarse en febrero de 2018, se rodará principalmente entre Vélez-Málaga y Torre del Mar, aunque algunas escenas darán protagonismo también a otros pueblos del municipio y diferentes puntos de la Axarquía.

El actor torreño Kike Ranea forma parte del reparto de la serie que cuenta con la participación de actores consagrados como son Jaime Olías, Luis Zahera, Armando del Río, Manolo Caro, Josep Linuesa y Mario Bolaños, entre otros; conocidos muchos de ellos por haber participado en la conocida serie española de televisión Sin Tetas No Hay Paraíso.

Moreno Ferrer subrayó la "predisposición del actual equipo de gobierno" para apoyar iniciativas "que ayudan a promocionar y engrandecer la ciudad de Vélez-Málaga como capital de la Axarquía y como referente cultural y turístico".

Por su parte, Bolaños agradeció la colaboración municipal, "sin la cual no hubiese sido posible poner en marcha el proyecto". "Tuve la suerte de conocer Vélez-Málaga hace un año y me encantó la zona, el clima, las localizaciones, por lo que no tuve dudas de que sería el lugar perfecto para mi proyecto de serie", sostuvo.