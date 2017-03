'Verano 1993' y 'Últimos días en La Habana' ganan las Biznagas de oro

Se cumplieron las quinielas y el jurado de la Sección Oficial de Largometrajes de este 20 Festival de Málaga. Cine en Español, presidido por el cineasta Emilio Martínez Lázaro, emitió ayer un fallo muy cercano al que se esperaba. La historia de Carla Simón y su Verano 1993, su mirada hacia la muerte con ojos de niña, la ternura con la que afronta un giro radical en la vida de una pequeña de 6 años le valió la Biznaga de Oro a la Mejor Película Española del certamen. Premio que compartió en la categoría de Mejor Película Iberoamericana con la sincera y entrañable Últimos días en La Habana, del veterano director cubano Fernando Pérez.

Esta última también fue galardonada con el premio a la Mejor Actriz de Reparto para la jovencísima Gabriela Ramos, una actriz amateur descubierta por el realizador en un grupo de teatro local. El trío de ases se completó ayer con otra ópera prima, No sé decir adiós. La cinta de Lino Escalera recibió cuatro galardones, el Premio Especial del Jurado, el de Mejor Guión para el propio Escalera y Pablo Remón y dos reconocimientos a sus actores, a Nathalie Poza como Mejor Actriz protagonista y a Juan Diego como Mejor Actor de Reparto.

La mujer del animal, de Víctor Gaviria, se llevó el reconocimiento a la Mejor Dirección y al Mejor Montaje para Etienne Boussac. En el territorio latinoamericano, Redemoinho se llevó la Biznaga de Plata a la Mejor Fotografía y El otro hermano supuso para Leonardo Sbaraglia el galardón a Mejor Actor protagonista, un reconocimiento que recibió una semana después de haber subido a las tablas del Teatro Cervantes para recoger el Premio Málaga a su carrera.

Pascal Gaigne por Plan de fuga recibió la Biznaga a Mejor Música para completar un palmarés en el que el jurado quiso otorgar una mención especial a Selfie, de Víctor García León, "como representante de una forma nueva de entender la expresión cinematográfica, sacando el mayor partido de una obligada economía de medios, y acercándose a la realidad inmediata con una mayor verosimilitud".

Por otra parte, el jurado de la crítica de la Sección Oficial de Largometrajes a concurso integrado por Elena S. Sánchez, David Sequera, Elio Castro-Villacañas y Olga Pereda, otorgó el premio a Selfie, de Víctor García León, "por su frescura y riesgo, por ser un reflejo libre y original del momento sociopolítico de la España actual". Mención especial de la crítica recibió No sé decir adiós "por saber transmitir con verdad, crudeza y emoción la llegada inminente de la muerte".

También el público toma la palabra en este festival y, además de aplausos vota. "Una vez realizado el recuento de votos del público asistente a las proyecciones de esta sección, la Biznaga de Plata Premio del Público es para Últimos días en La Habana, de Fernando Pérez", como leyeron ayer en el fallo del jurado.

En ZonaZine la gran triunfadora fue Julia Ist, con los galardones a Mejor Película y Mejor Dirección para Elena Martín. En cuanto a la interpretación, ambos galardones recayeron en los actores de Demonios tus ojos, Julio Perillán e Ivana Baquero. En esta sección el Premio del Público recayó en Blue Rai, de Pedro B. Abreu.

En la Sección Oficial de Documentales el palmarés destacó como Mejor Película La balada del Oppenheimer Park, de Juan Manuel Sepúlveda, "por la honestidad con que esta película generó un espacio para que una comunidad pueda expresarse con libertad sobre sus complejos días, desde lo más íntimo a lo más brutal". David Arratibel por Converso fue galardonado como Mejor Director y el jurado otorgó una mención especial a Al otro lado del muro, de Pau Ortiz.

En cuanto a la Sección Oficial de Cortometrajes, la Biznaga al Mejor Corto Documental fue para Gure hormek, de Las chicas de Pasaik (María Elorza y Maider Fernández), "por expresar los vínculos de un universo de mujeres vitales que va de la tradición a lo más íntimo con delicadeza y humanidad". La de animación recayó en Down to the wire, de Juan Carlos Mostaza y la de ficción fue para Our friend the moon, de Velasco Broca.