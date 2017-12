Villancicos con sabor a góspel

Después del expectáculo de luces que tiene lugar todos los días en calle Larios otra música llamaba a los viandantes a embriagarse con el espíritu navideño, pero esta vez era algo diferente. En la plaza de la Constitución, sobre el escenario instalado el grupo Gospel It entonaba las primeras letras del tema , un clásico que se remonta a la esclavitud de los afroamericanos.

Gospel It es un coro de artistas de la provincia que nació hace más de un año ideado y dirigido por Rafael Estepa, también bajo la dirección musical de Belén Jurado. Aunque interpretan clásicos del góspel, su principal objetivo es adaptar canciones de otros géneros. Y eso es precisamente lo que hicieron ayer en la plaza de la Constitución, con villancicos modernos en inglés y español.

Tras el tema inicial, los curiosos se habían convertido en espectadores totales y la plaza se llenó rápidamente de familias y turistas que paseaban por el centro de la ciudad. Para el grupo era un momento especial, pues hace un año, por estas fechas, cantaban por Larios solo con sus voces. Ayer contaban con un batería, un teclista y un guitarrista.

La actuación provocó que el público se animase rápidamente, guiado por las instrucciones de los integrantes que les animaban a tocar las palmas o a bailar según la canción, lo que ocurrió cuando interpretaron algunos clásicos del góspel como It's me, Let it shine y When the Saints go marching in.

Pero eso no significaba que se hubieran olvidado de que es Navidad. También hubo hueco para This Christmas y Más allá -entre otras-, la canción de Gloria Stefan que se hizo más famosa aún gracias a Operación Triunfo, y que ayer sorprendió al público de transehuntes gracias al dueto de dos de los integrantes del coro, Antonio y Nuria, como tambión ocurrió con el resto de los coristas.

La actuación de ayer fue la primera de carácter municipal para el grupo, ya que estaba organizada por el Ayuntamiento. Últimamente han estado ocupados con eventos privados y organizados por empresas, entre ellos el Pimpi solidario del 2017 o la llegada de Papa Noel al Muelle Uno el pasado día 24 de Noviembre.

Así el concierto de ayer sirvió como pista de hacia donde dirigen sus próximas actuaciones, en los que siempre se mezclan estilos.