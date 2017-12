Visitas guiadas en el Museo de Málaga por su primer aniversario

Fue el 12 de diciembre de 2016 cuando, en conmemoración de la primera manifestación ciudadana que reclamó La Aduana para Málaga (el mismo día del mismo mes, un par de décadas antes), el Museo de Málaga abrió sus puertas en el emblemático edificio con sus colecciones artísticas y arqueológicas, después de una rehabilitación que parecía interminable (a cuenta de resoluciones posteriores que, por ejemplo, obligaron a modificar el entorno del inmueble en el mismo lote) y de una inversión del Gobierno de España de cerca de cuarenta millones de euros sólo en la puesta a punto del recinto. Para soplar las velas de este primer cumpleaños, la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, responsable de la gestión del centro, ha organizado un programa de actividades de corte familiar marca de la casa que se desarrollará en su mayor parte durante el próximo fin de semana (con excepciones como el recurso participativo Elige tu obra favorita, que los visitantes podrán disfrutar ya desde hoy). No obstante, y para que no se diga, la Asociación de Amigos del Museo de Málaga ha preparado una particular oferta cultural en forma de visitas guiadas y recorridos singulares por las colecciones que tendrán lugar hoy y mañana, con tal de que los más escrupulosos amantes de las efeméridas puedan cumplir con el precepto en la jornada correspondiente.

Así, a partir de las 11:00, tanto hoy como mañana miércoles, los miembros de la Asociación recibirán "a todos los que quieran manifestar su apoyo al museo y a nuestro colectivo", según informaron ayer fuentes de la misma. Posteriormente se compartirán comentarios en vivo a cargo de expertos a varias obras y secciones del museo, según el siguiente esquema, que se adoptará hoy y mañana siempre de forma gratuita: a las 11:30, visita a la Colección Loringiana dirigida por Rafael Martínez; a las 12:00, comentario a El milagro de Santa Casilda a cargo de Federico Castellón; a las 12:30, un repaso a los testimonios arqueológicos indígenas y fenicios con Antonio Riñones; a las 13:00, presentación de La esclava en venta, de Jiménez Aranda, con Ginés Collado. Por la tarde, la Asociación regresará a su Museo a partir de las 17:30 para dar a conocer sus activades y objetivos a los visitantes. Cada una de estas visitas tendrá una duración de veinte minutos. Todo el mundo está invitado.