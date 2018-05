El Warhol mecánico ya luce en el Museo Picasso en todo su esplendor.

Después de su paso por los CaixaForum de Madrid y Barcelona, donde ha sido vista en el último año por cerca de medio millón de personas, la exposición Warhol. El arte mecánico llega al fin al centro en el que se alumbró el proyecto, el Museo Picasso Málaga. Tras la inauguración de esta tarde, la muestra, que reúne más de 400 obras de Andy Warhol correspondientes a todas sus etapas y en prácticamente todos los formatos en los que trabajó (una empresa de dimensiones titánicas), abrirá sus puertas al público general mañana jueves y podrá visitarse hasta el 16 de septiembre. Esta mañana ha tenido lugar la presentación a los medios en una rueda de prensa que han protagonizado el consejero andaluz de Cultura, Miguel Ángel Vázquez; el director del Museo Picasso y comisario de la muestra, José Lebrero; el presidente del Consejo Ejecutivo del mismo museo, Bernard Ruiz-Picasso; la directora general adjunta de la Fundación La Caixa, Elisa Durán; y el directordel Andy Warhol Museum de Pittsburgh, Patrick Moore. En su puesta de largo, la propuesta revalida no sólo su éxito en España sino su segura condición de exposición del año en Málaga.

Con obras procedentes de 45 prestadores, entre colecciones privadas y museos como el Centro Pompidou de París, el Metropolitan y el MoMA de Nueva York y el Andy Warhol Museum de Pittsburgh (el centro que alberga en la ciudad natal de Andy Warhol la mayor colección de obras de arte y materiales de archivo del artista), la exposición reúne buena parte de los iconos que en manos del creador americano adquirieron categoría universal, desde la serie serigrafiada de las Marilyns hasta las las latas de sopa Campbell's pasando por el Mao de 1972 (la muestra presenta además de manera exclusiva en Málaga la serie de doce retratos del líder comunista que conserva el MoMA en sus fondos) y otros retratos a figuras como Elvis Presley, Jackie Kennedy (en otra aportación exclusiva para el Museo Picasso), el Sha de Persia, Liz Taylor, Debbie Harry y, en un guiño bien cargado de intenciones, el escultor malagueño Miguel Berrocal. En el apartado cinematográfico destacan los Screen Tests (pequeñas pruebas de pantalla en vídeo de unos cuatro minutos de duración, realizadas a mediados de los 60 en Nueva York) de referentes como Bob Dylan, Marcel Duchamp, Salvador Dalí, Susan Sontag y Allen Ginsberg. El mundo de la música, en el que Warhol entró de lleno como productor y como diseñador de portadas de discos, obtiene aquí gran relevancia con las portadas y archivos fotográficos relacionados con artistas como The Rolling Stones y Michael Jackson. Mención aparte merece la recreación de la Exploding Plastic Inevitable, la sala de conciertos que Warhol abrió en su estudio neoyorquino The Factory para las actuaciones de The Velvet Underground, la banda de Lou Reed, presente a través de su música y de hipnóticas producciones de vídeo.

Tal y como ha explicado Patrick Moore, "para el Andy Warhol Museum de Pittsburgh era fundamental encontrar un aliado que nos permitiera mostrar una faceta distinta de Andy Warhol, que nos ayudará a presentar al artista en Europa de forma inédita". El objetivo se ha conseguido: Andy Warhol está ya en Málaga, mecánico e íntegro, en un estallido de color y música que hará las delicias de grandes y (sí) pequeños. Todo en pleno diálogo con Pablo Picasso, a quien Warhol admiró y con el que ahora comparte tiempo y espacio.