"Soy un actor con trabajo, que es algo casi como para llamar a 'Cuarto Milenio"

Amable, cercano y risueño, el actor Salva Reina habla de su buena racha en la estación de tren de Atocha. A punto de subirse en el AVE para Málaga, su carrera ha cogido también alta velocidad. Cine, teatro y televisión, su rostro se hace cada día más popular y él se siente afortunado de poder vivir de su vocación. Otro de sus sueños, la creación y gestión de la sala La Cochera Cabaret, sigue afianzándose con paso firme. Y ya son cinco años.

-¿En qué anda metido?

-Estoy terminando de grabar una serie para Movistar que se llama La zona y he enganchado con otro proyecto que es una serie familiar que tiene previsto estrenarse en TVE. Estoy muy contento, la verdad. A parte, llevando la sala (La Cochera Cabaret) y seguimos de gira con la obra teatral En ocasiones veo a Umberto, con la que volveremos en septiembre a Madrid.

-¿Se ha convertido en uno de los actores de moda?

-Bueno, más bien en un actor con trabajo, que es casi para llamar a Cuarto Milenio. Desgraciadamente sufrimos en esta profesión un gran índice de paro pero ahora estoy en una muy buena racha, no lo puedo negar. Tengo bastante trabajo, por lo que me puedo dedicar a lo que me gusta, a mi sueño.

-Ha tenido cada vez más peso en la serie Allí Abajo, también se le ve en cine, en teatro... ¿Qué tiene para que todos le quieran?

-El estar en televisión te pone en un escaparate que hace que tu trabajo sea más visible. El trabajo en Allí Abajo, valga la rima, me ha hecho estar más en el candelero, que la gente se acuerde más de mí. Puede ser esa una de las claves.

-¿Lo suyo es, por encima de todo, la comedia?

-No, yo me siento a gusto trabajando, donde haya un buen grupo humano, donde se pueda desarrollar la profesión de actor. Lo chulo es poder hacer diferentes papeles. Evidentemente en la comedia me siento muy bien, me gusta mucho trabajarla, pero también cambiar de registro. Ahora en La zona hago un papel totalmente distinto, es un thriller, soy un personaje oscuro, y en la serie que grabo para TVE soy tímido, introvertido...

-¿Cree que la comedia sigue siendo un género infravalorado?

-Yo creo que no. Las películas más taquilleras y las obras teatrales más solicitadas son comedias. Estos trabajos se hacen para el público y que la gente los valore yendo ya es un premio muy bueno.

-Quizás es más dura la crítica, ¿no?

-Sí, quizás en el mundo artístico es más complicado que se valoren los trabajos de los actores y del personal técnico, pero bueno, personalmente no siento que sea un género infravalorado por el cariño con el que lo recibe la gente.

-¿Es difícil hacer reír?

-La risa es una reacción muy pura, algo que te sale de dentro de verdad, y conseguir el impulso que genere esa sensación en el espectador es complicado porque significa llegar a zonas muy profundas del individuo. Esto requiere otro ritmo, técnica, una vis cómica y otra serie de cosas que otro tipo de género no lo requiere.

-¿Qué es el éxito para usted y cuáles son las claves para conseguirlo?

-Yo afortunadamente llevo trabajando a nivel profesional desde que tenía 18 ó 19 años, así que poder dedicarte a lo que te gusta y poder pagar tu alquiler y salir a tomarte una cervecita con los amigos ya es un éxito. Cuando no salía tanto en la televisión había gente que me decía que a ver cuándo triunfaba, aunque yo pensaba que triunfando ya estaba porque tenía trabajo. En los tiempos que corren poderte dedicar a una profesión tan vocacional como esta es ya un éxito. Y para lograrlo hay que estar ahí, trabajar y también contar con un componente de suerte grande, porque te llaman a tí y no a otro... Eso hay que sumarlo a la entrega y la profesionalidad.

-Además de su faceta como actor, es gerente y director artístico de La Cochera Cabaret. ¿Cómo ha sido esta temporada que termina este fin de semana?

-Fantástica. Para mí otro sueño era montar en Málaga una sala alternativa y cumplir cinco años de programación continua, más de 250 actuaciones anuales y casi 30.000 espectadores, es un orgullo. Que siga abierta en los tiempos que corren y que podamos disfrutar de ella me parece un triunfazo. Seguimos creciendo a nivel de calidad, de contenidos, de mejoras en la sala y ese es nuestro objetivo, seguir ofreciéndole a los malagueños la posibilidad de que tengan un lugar que consideren como su casa, su teatro. Queremos que sea un sitio cercano, donde los artistas locales puedan exponer su trabajo, también los de fuera. Esa era la idea y creo que lo estamos consiguiendo.

-¿Se necesitan espacios así para mostrar lo mucho que no llega a los circuitos institucionales o más comerciales?

-Sí, yo creo que lo necesitaba la ciudad. Lo monté para responder a una inquietud personal y a una necesidad de la ciudad. Somos ahora mismo de las provincias españolas que más dinero invierte en cultura y adolecía de una sala de estas características. Una sala que en cualquier ciudad medio grande hay una o dos o varias. Y nos lanzamos a ello por amor al arte, en todas las acepciones de la expresión, y estamos orgullosos de mantenerlo abierto. Seguiremos luchando para que sea así, invirtiendo tiempo, ilusión y ahorros personales a que siga vivo, además del apoyo que ya estamos teniendo a través de las instituciones y de algunos patrocinadores, a los que les estoy muy agradecido.

-¿Ha costado hacerse con un público fiel?

-Evidentemente los comienzos son difíciles y tenenos el handicap de estar en un barrio y no en el centro, pero en general la acogida ha sido buena. A la gente le gusta la iniciativa, es algo que hemos hecho casi de forma altruista, evidentemente hay un interés comercial de no arruinarnos más, pero todo el mundo percibe que es un bien para la ciudad y ese es su principal objetivo.

-¿Tienen ya cerrada la temporada siguiente?

-Sí, está muy avanzada. Seguiremos en la misma línea, con espectáculos de diferente índole, de comedia, música, infantiles los domingos por la mañana, que era una de las grandes apuestas y hemos conseguido que se asiente, y este año además de nombres de primer nivel y de compañías malagueñas vamos a lanzar una nueva apuesta. Vamos a dedicar los jueves al humor. Queremos que los jueves se asocien a la risa en La Cochera y comenzaremos el 28 de septiembre con el malagueñísimo Tomás García.