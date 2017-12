Los aires clásicos que soplan en Beirut

En medio de la conversación, y para dejar claro de qué estamos hablando, Adalberto Martínez Solaesa (Soria, 1937) introduce un matiz no precisamente pequeño: "Hombre, claro, estas cosas siempre hacen mucha ilusión, pero en este caso no puedo evitar que me asalte la preocupación. Siria está al lado, Egipto también y fíjate cómo está todo por allí. Me insisten en que en Líbano la situación es tranquila, y en fin, no hay más remedio que fiarse". La cuestión es que el motivo que conducirá a Beirut el próximo viernes día 8 al organista titular de la Catedral de Málaga es algo tan novedoso y exótico en aquella esquina del Mediterráneo como un concierto de órgano de viento. Será en la Universidad Americana de Beirut, en un acto organizado por la sede del Instituto Cervantes en la ciudad: toda una ocasión para abrir puertas a un repertorio de carácter patrimonial en un territorio virgen al respecto en manos de quien practica su oficio de organista en la Catedral de Málaga.

En realidad, a pocas autoridades en materia organística en el mundo le correspondería el honor de abrir camino al instrumento en Beirut con más razones que las que atesora Martínez Solaesa. Su agenda como intérprete incluye de manera habitual conciertos en ciudades como París, Roma, Ravenna, Nápoles, Berlín, Hannover, Passau, Copenhague, Helsinki, Luxemburgo, Dublín, Londres, Bruselas, Varsovia, Praga, Munich, Bucarest y Tokio: salvo la última (el público japonés presta desde hace no pocos años un gran interés por el órgano), ciertamente, todas pertenecen al continente europeo, el territorio donde prendió el órgano de tubos como mecanismo idóneo de sonora espiritualidad y donde se construyeron los ejemplares canónicos. Por eso la cita en Beirut entraña una oportunidad decisiva tanto para los libaneses como para el propio Martínez Solaesa, quien explica: "En el concierto tocaré un órgano de tres teclados de fabricación alemana y reciente, seguramente construido a finales del siglo XX. Por mi parte no hay problema, conozco bien este modelo. Lo interesante es que en Beirut hay al parecer mucha expectación porque digamos que no tienen muchas oportunidades de hacerlo sonar". En cuanto al repertorio del concierto, el organista interpretará "un programa ecuménico, como corresponde, con cierto ánimo de encuentro musical. Habrá obras inglesas, españolas, francesas, italianas y también una rapsodia americana, dado que es una universidad americana la que me acoge. También tocaré algunos villancicos procedentes de distintas tradiciones musicales navideñas. Lo interesante es que poder tocarlas en Beirut hace de estas obras algo nuevo para mí".

Mucho más allá de su función de organista titular de la Catedral, por la que es bien conocido en Málaga, cabe subrayar que Adalberto Martínez es una referencia internacional tanto en el órgano como en la investigación de la historia de la música. Formado en el Real Conservatorio de Música de Madrid, la Academia Chigiana de Siena, la Abadía de Solesmes y las Universidades de Comillas, Malinas, Praga y Haarlem, ha actuado en prácticamente todos los ciclos y auditorios españoles, desde el Teatro Real de Madrid al Palau de la Música de Barcelona, y fue el encargado de inaugurar los órganos del Auditorio Nacional de Madrid y del Palau de la Música de Valencia. Colabora habitualmente con la Orquesta y Coros de RTVE y con otras orquestas de todo el mundo, y ha firmado numerosas grabaciones (especialmente para Radio Clásica). Es también jurado en diversos concursos internacionales. Fue organista titular de la Catedral de Madrid y profesor del Real Conservatorio de Música hasta que llegó a Málaga a los 41 años para la ocupar la Cátedra de Órgano del Conservatorio Superior y, posteriormente, la Cátedra de Historia de la Música de la Universidad, donde también dirigió el Secretariado de Cultura y donde fue nombrado profesor emérito. Condecorado con la Cruz de Alfonso X El Sabio, ahora se dispone a probar otro órgano en el mismo mar.