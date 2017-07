El alcalde vuelve a defender el modelo de gestión del CAC

La moción aprobada el jueves por el Pleno Municipal para la municipalización de la gestión del CAC tuvo ayer, en la presentación de la exposición de la fotógrafa holandesa Danielle van Zadelhoff en el mismo museo, la correspondiente reacción del alcalde, Francisco de la Torre, quien volvió a defender el modelo de gestión privada para el centro, de titularidad pública: "Estamos muy satisfechos con este modelo. Funciona muy bien, y eso está a la vista, en calidad y en cantdad. Nos ha permitido organizar exposiciones muy importantes y conseguir un nivel muy alto en comparación con otros centros equivalentes en España".

Respecto a la moción, presentada por el PSOE y aprobada con el voto del concejal de Ciudadanos Gonzalo Sichar, quien rompió con ello la disciplina de su partido, el alcalde afirmó que mantendrá "el máximo diálogo con los demás grupos", pero dejó claro que no piensa dar su brazo a torcer: "Entiendo que las mociones no tienen un carácter ejecutivo, sino más bien de llamada a la reflexión. Bien, ésa es una reflexión que haremos. Pero el Gobierno tiene la responsabilidad de hacer lo mejor para Málaga, y eso pasa ahora por lograr para el CAC el mejor pliego de condiciones posible. Vamos a hacer un análisis serio. Queremos conseguir más, y si es posible conseguirlo por menos. Vamos a trabajar para tener un pliego transparente y objetivo. Pero, independientemente de la persona que quede al frente, desde luego me gustaría conservar lo ya conseguido y mantener una labor de igual o mayor calado".

Respecto a esas mismas responsabilidades de Gobierno, De la Torre no considera que la resolución del Pleno y el voto de Gonzalo Sichar lleguen a menoscabar su estabilidad: "Hablaré con el grupo municipal de Ciudadanos, cuyo portavoz [en referencia a Juan Cassá] elogió públicamente la excelencia del CAC. Y hablaré particularmente con Gonzalo Sichar. Pero hablaremos desde la convicción de que este modelo funciona". E insistió: "No tanto respecto a la persona, sino al propio modelo, que nosotros no ponemos en cuestión. También he escuchado a miembros del grupo socialista alabar la programación y el funcionamiento del CAC, lo que entra en contradicción con la moción".

Por su parte, el director del centro, Fernando Francés no dudó en poner sobre la mesa su particular lectura del asunto: "Trabajamos para hacer del CAC el mejor museo posible. Hemos trabajado con algunos de los artistas más influyentes en todo el mundo, que en varias ocasiones han celebrado aquí su primera exposición en España. También hemos organizado más de treinta exposiciones con artistas de proximidad, y algunos de ellos, como Javier Calleja, que tuvo en el CAC su primera exposición individual en un museo, han adquirido después amplia relevancia internacional. Tenemos que trabajar para ser muy competitivos, porque el mundo de los museos así nos lo exige. Pero, más allá de esto, no voy a valorar decisiones políticas".

Preguntado por si se presentará al concurso público para la gestión que el Ayuntamiento convocará, previsiblemente, el año que viene (si bien el mismo alcalde ha contemplado la posibilidad de establecer una prórroga del contrato actual), Francés no dejó dudas al respecto: "Si el Ayuntamiento convoca el concurso, nos presentaremos las sesenta personas que formamos el equipo que hoy trabajamos en el CAC. Y lo haremos presentando la mejor oferta posible para volver a ganar". Y añadió: "Tenemos más medios técnicos y humanos que la mayor parte de la competencia europea".