La ampliación de las funciones del Teatro Romano sigue en el aire

La Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía abrió ayer (vía pertinente anuncio en el BOJA) la convocatoria para la presentación de proyectos en la quinta edición del programa Teatros Romanos de Andalucía, el ciclo veraniego de representaciones de obras clásicas en los viejos recintos latinos de Málaga, Itálica (Santiponce, Sevilla) y Baelo Claudia (Tarifa, Cádiz), una trinidad que espera verse ampliada en los próximos años con la incorporación del recientemente restaurado Teatro Romano de Cádiz. El Teatro Romano de Málaga acogerá las funciones finalmente seleccionadas entre el 12 de julio y el 13 de agosto, con lo que levantará el telón del ciclo (las funciones de Itálica empezarán el 26 de julio y las de Baelo Claudia el 2 de agosto). Las compañías interesadas calientan ya motores para presentar sus proyectos, y con razón: más allá de la oportunidad de actuar en tan monumentales emplazamientos, la actividad de los Teatros Romanos de Andalucía goza desde la primera edición del favor del público y, al menos en lo que se refiere al coso de la calle Alcazabilla, ha contado la mayoría de sus funciones por llenos (una impresión que aumentó el año pasado con la habilitación de dos filas de asientos cerca de la escena, lo que además contribuyó a reducir notablemente la distancia entre los artistas y el público; no obstante, la posible disposición para una ocupación más amplia sigue siendo una cuenta pendiente). Pero, además de esta noticia, el Teatro Romano de Málaga esperaba para este año otra aún más jugosa: la ampliación de este calendario de representaciones con espectáculos no necesariamente clásicos, sino de otra índole. Y aunque la Consejería de Cultura afirma estar trabajando en ello, lo cierto es que por ahora esta posibilidad continúa en el aire, a la espera de una confirmación definitiva.

Fue el secretario general de Cultura de la Junta de Andalucía, Eduardo Tamarit, quien el pasado mes de septiembre apuntó en Málaga el interés de la Consejería en llevar al monumento una programación escénica más amplia. Según apuntó entonces, el Teatro Romano ofrece posibilidades jugosas para la representación de espectáculos "que sería una pena seguir desaprovechando", más aún en una ciudad en la que predomina el buen tiempo la mayor parte del año. De hecho, Tamarit apuntó que estas otras funciones, que se llevarían a cabo sin detrimento de la programación del ciclo Teatros Romanos de Andalucía, podría desarrollarse desde mayo hasta finales de septiembre ya en 2017. De paso, indicó el secretario, Málaga podría recuperar parte de la programación escénica gestionada desde la Junta de Andalucía que se perdió cuando el Teatro Cánovas quedó adscrito al público infantil, con una visión más adulta y contemporánea y con compañías tanto andaluzas como nacionales. Lo que vendría a ser un caramelito.

La OFM es uno de los agentes con los que cuenta la Junta para las nuevas actuaciones

Cinco meses después, la situación es bien distinta de la que entonces perfiló Tamarit. Fuentes de la Consejería de Cultura afirmaron que la misma "sigue trabajando" en el desarrollo de esta nueva programación sin que se hayan producido avances significativos hasta el momento. La Junta achaca este retraso, en gran medida, a la sensibilidad del Teatro Romano como yacimiento arqueológico, lo que obliga a afinar con mucho escrúpulo a la hora de decidir qué compañías y qué espectáculos son los idóneos para su introducción en el enclave. Las mismas fuentes confirmaron que, dado que las posibilidades comprometidas hasta ahora son escasas, y dadas las alturas de la temporada a la que nos encontramos, de comenzar este año la nueva programación no echaría a andar en mayo, sino más adelante, cerca ya de las funciones de Teatros Romanos de Andalucía. En cualquier caso, insistieron en que los técnicos "continúan trabajando" para que estas actuaciones sean una realidad en este 2017.

Según ha podido saber Málaga Hoy de otras fuentes, la Junta de Andalucía tiene propuestas sobre la mesa para cubrir este año sólo algunos días de programación adicional a la de los Teatros Romanos de Andalucía, y trabaja para conseguir este objetivo prioritario. Una de las actividades por las que se ha trabajado es una representación operística con la Orquesta Filarmónica de Málaga que finalmente se ha guardado en la recámara para 2018, aunque no se descarta para este año la posibilidad de una actuación de la misma OFM o de la Joven Orquesta Barroca de Andalucía, dependiente de la anterior. El Ballet Flamenco de Andalucía es otro de los ases que baraja la Junta para el Teatro Romano de Málaga, con tal de abrir el abanico más allá de las representaciones teatrales. Pero actualmente no hay cerradas en firme ninguna de estas posibilidades. En los presupuestos aprobados para este año en Málaga desde la Consejería de Cultura no se incluía una partida expresa para la nueva programación, así que las limitaciones económicas a la hora de contratar espectáculos son notorias.

Mientras tanto, con el Teatro Cánovas consagrado (salvo las compañías malagueñas residentes) al teatro infantil (con éxito creciente, eso sí), la mayor parte de la programación escénica que contrata la Junta de Andalucía sigue sin pasar por Málaga. Ojalá el Teatro Romano cierre el hueco.