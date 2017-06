El arte como argumento moral

El manifiesto publicado en 1957 comenzaba así: "El Paso es una actividad que pretende crear un nuevo estado del espíritu dentro del mundo artístico español. El Paso nace como consecuencia de la agrupación de varios pintores y escritores que por distintos caminos han comprendido la necesidad moral de realizar una acción dentro de su país. El Paso pretende crear un ambiente que permita el libre desenvolvimiento del arte y del artista, y luchará por superar la aguda crisis por la que atraviesa España en el campo de las artes visuales (sus causas: la falta de museos y de coleccionistas, la ausencia de una crítica responsable, la radical separación entre las diferentes actividades artísticas, la artificial solución de la emigración artística, etc.)". Firmaban los pintores Rafael Canogar, Luis Feito, Juana Francés, Manolo Millares, Manuel Rivera, Antonio Suárez, Antonio Saura y el escultor Pablo Serrano, miembros de El Paso, el colectivo al que poco después se incorporaron Martín Chirino y Manuel Viola. El grupo funcionó como tal sólo durante tres años, un plazo breve pero suficiente para la consecución de su objetivo: la normalización de la actividad artística en España en correspondencia con su tiempo y con el contexto internacional, a través de la incorporación cotidiana de las vanguardias que perduraban en París y el expresionismo abstracto que había prendido en EEUU. Pero por su disposición a hacer del arte un argumento moral, El Paso entrañó también una acción política de respuesta frontal al inmovilismo predicado por el franquismo. Tanto en un sentido como en otro, nunca el arte español volvió a experimentar en el siglo XX una transformación tan radical como la que impulsó El Paso.

Hoy viernes, el CAC de Vélez-Málaga inaugura una exposición consagrada a El Paso, con un total de 97 obras representativas de los diez miembros del colectivo, en lo que constituye una oportunidad más que notable para sumergirse en un acontecimiento clave en la historia reciente del arte en España. La directora del centro y comisaria de la muestra, Mariluz Reguero, explicó ayer a Málaga Hoy que las 97 piezas provienen en su totalidad del coleccionista que más empeño ha mostrado en reunir el legado de El Paso, Fernando Fernán-Gómez (quien editara la revista Arteguía entre otras publicaciones imprescindibles): "Con este proyecto queríamos contar no sólo la historia del grupo, también la de cuarenta años de una misma colección. Fernán-Gómez conoció a todos los artistas de El Paso y compartió sus inquietudes, así que es el tipo de coleccionista que merece ver expuesto su propio relato". Con esta iniciativa, además, el CAC de Vélez-Málaga propone su particular conmemoración del 40 aniversario de las primeras elecciones democráticas tras el franquismo: "Estos artistas no sólo ejercieron una influencia decisiva en los creadores que vinieron después, como el Equipo 57; también alimentaron una convicción antifranquista que los definió como grupo". Su inspiración perdura.